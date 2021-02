Scuola, Gemmato calca la mano su Emiliano: «Draghi invii commissari in Puglia»

«Ancora una volta, il Presidente Michele Emiliano fallisce politicamente e, mi permetto, professionalmente. Un magistrato sconfessato dal Tar nell'azione amministrativa oltretutto manchevole di visione a lungo termine nonché di capacità gestionali della complessità del mondo della scuola».Lo dichiaracoordinatore regionale di Fratelli d'Italia Puglia e responsabile nazionale Dipartimento Sanità del partito guidato da Giorgia Meloni.Per il deputato terlizzese eletto nel collegio che comprendo anche Giovinazzo, il Governatore non avrebbe in mente una linea ben determinata, ma «vive alla giornata mettendo nel caos interi nuclei familiari che, al contrario,. E per tempo. Stesso discorso per i dirigenti scolastici che stannoGemmato si spinge oltre e chiede l'intervento del Premieraffinché riporti ordine nelle vicende amministrative pugliesi: «Qualcuno - spiega - deve prendere coscienza del fallimento della gestione Covid in Puglia, non solo dal punto di vista sanitario. Non possiamo più permetterci una confusione di questa portata. Chiederò formalmente che il presidente del Consiglio Mario Draghi invii in Puglia i commissari».Una situazione che oggettivamente lascia in apprensione tanti genitori e che è stata stigmatizzata anche dalle associazioni di categoria dei dirigenti scolastici e degli insegnanti. L'unico comun denominatore resta quello della chiarezza, necessaria per non far naufragare definitivamente il mondo della scuola.