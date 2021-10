Silletti è il responsabile regionale agricoltura di FdI. Soddisfatto Marcello Gemmato

«Un riconoscimento non solo per l'impegno reso in questi anni per risolvere il problema della Xylella ma anche per il simbolo che il gen. Giuseppe Silletti rappresenta, in Puglia, nella battaglia scientifica contro il batterio che ha devastato l'agricoltura e il paesaggio dal Salento al territorio di Bari».È il commento dell', coordinatore regionale di Fratelli d'Italia Puglia, eletto nel collegio che comprende Giovinazzo, che ieri, 30 ottobre, ha nominato il gen. Silletti responsabile regionale del dipartimento Agricoltura di FdI Puglia. Una nomina che si oppone fortemente alle scriteriate teorie e soluzioni proposte nell'ultimo decennio dalla sinistra di Michele Emiliano e da alcuni componenti del M5S che, come tutti ricorderanno, oltre ad abbracciare gli alberi, ad opporsi ai metodi scientifici proposti dallo stesso Silletti, hanno più volte lanciato teorie come «la Xylella può essere inibita con un enzima del latte».Agli auguri di buon lavoro a Silletti dell'on. Gemmato, si aggiungono anche quelli del responsabile nazionale del dipartimento, sen. Luca De Carlo.