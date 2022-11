Gemmato e Melchiorre a Giovinazzo: cresce la comunità locale di Fratelli d'Italia

11 foto Melchiorre e Gemmato a Giovinazzo

Incontro del circolo didi Giovinazzo nella serata di venerdì 11 novembre, in sala san Felice, per ringraziare i giovinazzesi per la fiducia accordata al partito ed ospitare il Sottosegretario alla Salute,il Senatoree la SenatricePadrone di casa il coordinatore metropolitano, da poco in Consiglio regionale.In una sala gremita, si è parlato dei primi provvedimenti del Governo guidato da Giorgia Meloni e delle iniziative politiche da intraprendere per la comunità di Giovinazzo. Presenti, tra gli altri, anche gli ex consiglieri comunali Angelo Lasorsa e Gianni Del Giudice, nonché Matteo Parato.«Ora, finalmente, anche Giovinazzo ha un punto di incontro e d'ascolto per le problematiche o eventuali progetti per la Città e l'intera zona», hanno detto quasi all'unisono Gemmato e Melchiorre, quest'ultimo componente della VII Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, Istruzione pubblica, Ricerca scientifica, Spettacolo e Sport) e della VI Commissione permanente (Finanze e Tesoro) del Senato della Repubblica.La comunità ditrova slancio e cresce e cerca di portare anche nella cittadina adriatica alcune tematiche importanti, quali lo sviluppo economico in chiave turistica e la possibilità di implementare opportunità e visibilità nazionale quel "triangolo d'oro dell'olio" (con Bitonto e Terlizzi) che produce uno dei migliori extravergini di tutto il mondo. Una crescita che potrebbe arrivare anche dalla nascita di un Ministero che punta a valorizzare le eccellenze del nostro Paese.Giovinazzo non vuol restar fuori e punta a crescere insieme ad un partito che ha riportato la destra sociale in città. Sotto il nostro articolo le foto di Enrico Tedeschi che raccontano la serata di Sala San Felice.