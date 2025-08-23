Regionali, Decaro detta le regole per candidarsi. Bavaro gli risponde

«Io non devo decidere nulla. Io sono pronto a candidarmi alla presidenza della Regione Puglia. Credo di avere l'esperienza necessaria e un grande amore per questa terra e la sua gente. Ma non basta.Ho detto da subito che per candidarmi devo sapere di poter guidare la Regione davvero, con piena libertà, guardando avanti e non indietro.Con il coraggio e la responsabilità di scrivere una pagina nuova.A Michele Emiliano e a Nichi Vendola mi legano stima e affetto sinceri, oltre che una storia comune di cui sono orgoglioso e che non rinnego.Cosìieri, 22 agosto, ha annunciato la sua piena disponibilità ad essere il candidato presidente della Regione Puglia per il centrosinistra. Una presa di posizione che ha inevitabilmente trovato l'ironia e le frecciate della destra, che ha pungolato l'europarlamentare del Partito Democratico, ricordandogli le inchieste al Comune di Bari con lui sindaco.Ma le reazioni al suo messaggio sono arrivate anche dalla parte opposta, in particolar modo da Sinistra Italiana.Un post social del giovinazzese, ex segretario regionale ed oggi membro della segreteria nazionale, ha riacceso il dibattito interno all'ala progressista. Di seguito il suo post social articolato, ma pieno di indicazioni sul come Alleanza Verdi e Sinistra vuole arrivare alle consultazioni regionali d'autunno. Nessuna imposizione al contrario, nessuna voglia di lasciare da parte tematiche che possono essere anche divisive in una coalizione ampia, ma che rappresentano il cuore delle battaglie di quella parte di sinistra.«Mi dispiace, Antonio Decaro. Ma sbagli.Per due ragioni:1. Non è il candidato presidente della regione che decide chi si candida dentro i partiti. Sono i partiti che decidono i candidati consiglieri. Se vuoi, puoi parlare per conto del PD, il tuo partito, e chiedere al tuo partito di non candidare Miche Emiliano.2. Commetti un altro errore quando dici che con Vendola in consiglio regionale non ti sentiresti libero di assumere delle decisioni. Le decisioni di cui parli non sono tue, ma di una coalizione, e fanno perno su un programma che ti segnalo, è ancora tutto da scrivere. Le decisioni si prendono tutto insieme e si votano.Inoltre, la linea politica di AVS non cambia se non c'è Vendola in consiglio regionale. Se ci opponiamo al consumo di suolo, per esempio, e vogliamo tutelare la legge sul PPTR, ti assicuro che lo faremo anche senza Nichi in consiglio regionale. Lo stesso vale per gli altri temi.Noi aspettiamo la tua candidatura da mesi. E sai bene quanto anche privatamente abbiamo parlato di tutto questo.Ma il ruolo a cui vogliamo che tu sia candidato è quello del Presidente di Regione, il coordinatore di una squadra.Non ti riconosco, non ti riconosciamo così.Rimettiamoci sulla giusta strada.Ps: la foto è del palco che abbiamo condiviso, per difendere Bari e la nostra storia dai tentativi di aggressione della destra.»