AVS, il giovinazzese Nico Bavaro nella delegazione in Palestina

Una delegazione di Alleanza Verdi Sinistra, guidata da Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, è arrivata domenica 27 aprile nei territori palestinesi occupati dall'esercito israeliano. Della delegazione fa parte anche il giovinazzese, ex segretario regionale e oggi in Segreteria nazionale.«Obiettivo della missione di Alleanza Verdi Sinistra - si legge in una nota - è quello di documentare lo stato di devastazione dei territori della Cisgiordania e le condizioni di vita impossibili per i cittadini palestinesi, sottoposti da anni ad apartheid e occupazione delle loro case e dei loro territori».Fra i vari incontri previsti, la delegazione di AVS ha incontrato anche i familiari degli ostaggi israeliani, che sono ancora nelle mani di Hamas dal 7 ottobre del 2024 e che sono molto critici verso le politiche di guerra di Netanyahu. Politiche, aggiungono da AVS «che mettono a rischio la vita degli stessi ostaggi. AVS quindi si conferma come una delle forze politiche più attente alla causa palestinese».