Ultim'ora: Israele revoca visto di ingresso a Nico Bavaro

«Israele ha deciso di revocare il visto di ingresso ache faceva parte della delegazione di Alleanza Verdi Sinistra in missione di pace in Cisgiordania».Lo comunica la segreteria giovinazzese diUn gesto che appare agli occhi del partito come «una scelta politica chiara: punire chi non si piega al silenzio e denuncia senza paura ciò che sta avvenendo a Gaza.La "colpa" di Nico - sottolineano dalla segreteria guidata da Gaia Giannini - è aver preso posizione, aver dato voce ai diritti negati del popolo palestinese, aver difeso con coerenza la pace e la giustizia.Noi di Sinistra Italiana Giovinazzo - si legge ancora nella nota - siamo orgogliosi di lui: perché non si è limitato alle parole, ma ha scelto di esserci, di guardare con i propri occhi e raccontare ciò che molti vorrebbero censurare. Questa decisione non indebolisce chi lotta per i diritti, ma rafforza ancora di più la convinzione che stiamo dalla parte giusta della storia», è la conclusione perentoria.Da mesicontinuano a denunciare il massacro di civili a Gaza da parte dell'esercito israeliano e senza mezzi termini parla di genocidio nei confronti del popolo palestinese. Lo da in aula a Montecitorio e Palazzo Madama e lo fa per le strade, nelle piazze e nelle università del Paese. Una posizione chiara che però ha reso evidentemente indesiderati al governo israeliano i suoi esponenti, tanto da rendersi necessari questi provvedimenti.