Nico Bavaro
Nico Bavaro
Cronaca

Ultim'ora: Israele revoca visto di ingresso a Nico Bavaro

Il membro della segreteria nazionale di Sinistra Italiana faceva parte di una delegazione in missione di pace in Cisgiordania

Giovinazzo - giovedì 18 settembre 2025 18.06
«Israele ha deciso di revocare il visto di ingresso a Nico Bavaro, che faceva parte della delegazione di Alleanza Verdi Sinistra in missione di pace in Cisgiordania».

Lo comunica la segreteria giovinazzese di Sinistra Italiana. Un gesto che appare agli occhi del partito come «una scelta politica chiara: punire chi non si piega al silenzio e denuncia senza paura ciò che sta avvenendo a Gaza.
La "colpa" di Nico - sottolineano dalla segreteria guidata da Gaia Giannini - è aver preso posizione, aver dato voce ai diritti negati del popolo palestinese, aver difeso con coerenza la pace e la giustizia.
Noi di Sinistra Italiana Giovinazzo - si legge ancora nella nota - siamo orgogliosi di lui: perché non si è limitato alle parole, ma ha scelto di esserci, di guardare con i propri occhi e raccontare ciò che molti vorrebbero censurare. Questa decisione non indebolisce chi lotta per i diritti, ma rafforza ancora di più la convinzione che stiamo dalla parte giusta della storia», è la conclusione perentoria.

Da mesi Sinistra Italiana e Alleanza Verdi Sinistra continuano a denunciare il massacro di civili a Gaza da parte dell'esercito israeliano e senza mezzi termini parla di genocidio nei confronti del popolo palestinese. Lo da in aula a Montecitorio e Palazzo Madama e lo fa per le strade, nelle piazze e nelle università del Paese. Una posizione chiara che però ha reso evidentemente indesiderati al governo israeliano i suoi esponenti, tanto da rendersi necessari questi provvedimenti.
  • Nico Bavaro
IVE, Nicola De Matteo ai saluti dopo 12 anni
18 settembre 2025 IVE, Nicola De Matteo ai saluti dopo 12 anni
A Bari "Credipass Hero ", l'evento con promotori creditizi di tutta Italia
18 settembre 2025 A Bari "Credipass Hero", l'evento con promotori creditizi di tutta Italia
Altri contenuti a tema
Regionali, Decaro dribbla Bavaro e chiede ancora a Vendola di farsi da parte Politica Regionali, Decaro dribbla Bavaro e chiede ancora a Vendola di farsi da parte Nel centrosinistra si va definendo il candidato alla presidenza, ma restano spine per le liste dei singoli partiti
Regionali, Decaro detta le regole per candidarsi. Bavaro gli risponde Politica Regionali, Decaro detta le regole per candidarsi. Bavaro gli risponde L'esponente della Segreteria di Sinistra Italiana: «Mi dispiace, ma sbagli per due ragioni»
Nico Bavaro su Rai 2 per le ragioni dei cinque "sì" al referendum Politica Nico Bavaro su Rai 2 per le ragioni dei cinque "sì" al referendum L'ex segretario regionale di Sinistra Italiana è stato ospite di Rai Parlamento
Morte Vincenzo Cramarossa, il ricordo commosso di Nico Bavaro Morte Vincenzo Cramarossa, il ricordo commosso di Nico Bavaro Il segretario regionale di Sinistra Italiana: «Abbiamo fatto molte cose insieme incluso un libro, cui nessuno credeva»
Missione in Palestina, Depalo ringrazia Bavaro Politica Missione in Palestina, Depalo ringrazia Bavaro Due amici dietro un unico obiettivo per il bene di Gaza
AVS, il giovinazzese Nico Bavaro nella delegazione in Palestina Politica AVS, il giovinazzese Nico Bavaro nella delegazione in Palestina Erano presenti Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli
Rimpasto Giunta regionale, Bavaro: «Siamo alla farsa» Politica Rimpasto Giunta regionale, Bavaro: «Siamo alla farsa» Il segretario regionale di Sinistra Italiana insorge dopo l'esclusione di Annagrazia Maraschio
Nico Bavaro e Nando Depalo riportano al centro del dibattuto la "questione meridionale" Politica Nico Bavaro e Nando Depalo riportano al centro del dibattuto la "questione meridionale" I loro interventi al congresso nazionale di Sinistra Italiana
Divieto di cellulari a scuola, la contrarietà degli psicologi
18 settembre 2025 Divieto di cellulari a scuola, la contrarietà degli psicologi
Inaugurata la RSA “Madonna del Rosario” a Terlizzi: Un nuovo punto di riferimento per la cura e l’assistenza agli anziani
18 settembre 2025 Inaugurata la RSA “Madonna del Rosario” a Terlizzi: Un nuovo punto di riferimento per la cura e l’assistenza agli anziani
I numeri del cartellone "Giovinazzo Estate 2025 "
17 settembre 2025 I numeri del cartellone "Giovinazzo Estate 2025"
IVE, la nuova delegata metropolitana è Ada Maddalena Iessi
17 settembre 2025 IVE, la nuova delegata metropolitana è Ada Maddalena Iessi
Gran Shopping Molfetta diventa più inclusivo: arriva il video-intepretariato in LIS per clienti sordi
17 settembre 2025 Gran Shopping Molfetta diventa più inclusivo: arriva il video-intepretariato in LIS per clienti sordi
Elezioni regionali, si vota il 23 e 24 novembre
16 settembre 2025 Elezioni regionali, si vota il 23 e 24 novembre
Viva Network lancia il numero WhatsApp per le segnalazioni dei lettori
16 settembre 2025 Viva Network lancia il numero WhatsApp per le segnalazioni dei lettori
Regionali, Marcello Gemmato conferma: «Disponibile per candidatura a presidenza»
16 settembre 2025 Regionali, Marcello Gemmato conferma: «Disponibile per candidatura a presidenza»
© 2001-2025 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.