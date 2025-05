Morte Vincenzo Cramarossa, il ricordo commosso di Nico Bavaro

«È incredibile che non si abbia una foto insieme,, se non al mio matrimonio.Chissà che fine hanno fatto, insieme a tutti i momenti rimasti appesi, alle cose fatte, la sede di via de Rossi, oppure a casa tua, con davanti il lungomare di Bari, a pensare alla chiave più giusta, più efficace per raccontare la politica, per renderla più comprensibile. A riflettere sugli errori, sulle occasioni sciupate, a pianificare campagne».Così il giovinazzesesegretario regionale di Sinistra Italiana, ricorda Vincenzo Cramarossa, scomparso a 47 anni. Era un eccellente comunicatore e consulente politico barese.Tra le campagne di cui si è occupato negli anni quella per "Vendola presidente", oltre ad essere stato portavoce dell'ex ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Lorenzo Fioramonti. Tra le altre cose, ha fatto il selezionatore per il Bif&st, curato la comunicazione di festival di teatro e ha lavorato per il World Press Photo. I funerali si sono svolti ieri, 5 maggio, nella chiesa di San Giuseppe, nel quartiere MadonnellaIl dolore di Bavaro è grande e fa riferimento a passaggi della vita del politico giovinazzese: «Abbiamo fatto molte cose insieme, incluso un libro, cui nessuno credeva - ha raccontato attraverso un post social -. E tutte le volte che abbiamo collaborato io ero quello che stressava sui tempi, perché temevo i ritardi e tu mi ripetevi "tranquillo, ci riusciamo". E quando sembrava che il tempo era scaduto, di solito in tarda serata o in primissima mattinata, negli orari più impensabili arrivava il tuo contributo. Illuminante, come sempre. Il migliore.Perché sì, tra tanti che ho conosciuto sei certamente stato fra i migliori, professionalmente e umanamente.Adesso non so bene come salutarti - ha scritto Bavaro -, perché spero che anche questa volta, ad un improbabile orario e quando sembra già tardi, arriverai».