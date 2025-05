Nico Bavaro su Rai 2 per le ragioni dei cinque "sì" al referendum

Nel pomeriggio di ieri, 26 maggio, l'ex segretario regionale di Sinistra Italiana, il giovinazzeseè intervenuto come ospite nella trasmissione speciale di Rai Parlamento, andata in onda su Rai 2, dedicata al quarto quesito del Referendum 2025. Il programma, trasmesso in fascia pomeridiana, aveva l'obiettivo di fornire ai cittadini strumenti utili per comprendere il contenuto dei quesiti referendari e le loro conseguenze.Durante il suo intervento, Nico ha illustrato con chiarezza la posizione di Alleanza Verdi Sinistra, definendo come un vero e proprio operaicidio le attuali condizioni di lavoro in appalto e subappalto, offrendo spunti di riflessione su uno dei temi più discussi dell'attuale campagna referendaria. In particolare, ha dichiarato:«C'è un altro tema che dobbiamo affrontare con urgenza: perché si ricorre così spesso agli appalti? Perché, molto semplicemente, l'impresa vuole risparmiare tempo e denaro. Ma quando esternalizza, quel risparmio si traduce in un prezzo che pagano i lavoratori. Vengono pagati meno, sono costretti a lavorare più in fretta, e questo li espone a maggiori rischi di infortunio, fino, purtroppo, alla morte. Se non si interviene su questo meccanismo, continueremo ad assistere a un operaicidio silenzioso e inaccettabile».La partecipazione di Bavaro ha sottolineato l'importanza di una partecipazione consapevole al voto, invitando i cittadini a informarsi e a non disertare le urne.