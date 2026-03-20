Referendum, le forze di opposizione a Giovinazzo compatte per il "NO"

Compatti per ildi riforma costituzionale sull'ordinamento giudiziario.Sostengono convintamente questa posizione tutte le forze di opposizione in Consiglio comunale, dada, la cui leader nazionale, Elly Schlein, era salita sul palco romano mercoledì scorso, 18 marzo, per ribadire il proprio dissenso rispetto alla riforma del Consiglio Superiore della Magistratura ed alla separazione delle carriere dei giudici (vi è una parte riformista che invece voterà SI).Tutti i partiti ed i movimenti di opposizione cittadina invitano pertanto i giovinazzesi ad andare a votare ed a barrare il "NO". «Una riforma della giustizia - hanno ribadito anche in Sala Marano nell'ultimo incontro - che rischia di compromettere l'equilibrio dei poteri e l'autonomia della magistratura».Si vota domenica 22 marzo dalle 7.00 alle 23.00 e lunedì 22 marzo dalle 7.00 alle 15.00. Per esercitare il proprio diritto bisogna recarsi al seggio con documento d'identità e tessera elettorale in corso di validità.