Referendum giustizia, le ragioni del "SI" in un incontro a Giovinazzo

Il Comitatoorganizza a Giovinazzo un incontro sul referendum costituzionale esostenute da diversi costituzionalisti, dalla stragrande maggioranza degli avvocati penalisti, dai partiti di maggioranza del Governo e da frammenti delle opposizioni nazionali.L'appuntamento è fissato per sabato 28 febbraio, alle ore 17.00, in Sala San Felice. Interverranno Antonella Lella, tutor di Diritto Costituzionale, il prof. Francesco Amendolito, professore dell'Università LUM "Giuseppe Degennaro", l'on. Giandonato Lasalandra, membro della Commissione Giustizia e l'europarlamentare di Fratelli d'Italia, Michele Picaro.