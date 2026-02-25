Politica
Referendum giustizia, le ragioni del "SI" in un incontro a Giovinazzo
Appuntamento il 28 febbraio in Sala San Felice
Giovinazzo - mercoledì 25 febbraio 2026 11.45
Il Comitato "SI Riforma" organizza a Giovinazzo un incontro sul referendum costituzionale e sulle ragioni del Sì, sostenute da diversi costituzionalisti, dalla stragrande maggioranza degli avvocati penalisti, dai partiti di maggioranza del Governo e da frammenti delle opposizioni nazionali.
L'appuntamento è fissato per sabato 28 febbraio, alle ore 17.00, in Sala San Felice. Interverranno Antonella Lella, tutor di Diritto Costituzionale, il prof. Francesco Amendolito, professore dell'Università LUM "Giuseppe Degennaro", l'on. Giandonato Lasalandra, membro della Commissione Giustizia e l'europarlamentare di Fratelli d'Italia, Michele Picaro.
L'appuntamento è fissato per sabato 28 febbraio, alle ore 17.00, in Sala San Felice. Interverranno Antonella Lella, tutor di Diritto Costituzionale, il prof. Francesco Amendolito, professore dell'Università LUM "Giuseppe Degennaro", l'on. Giandonato Lasalandra, membro della Commissione Giustizia e l'europarlamentare di Fratelli d'Italia, Michele Picaro.