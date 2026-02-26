Politica
Referendum costituzionale: il comitato del "SI" invita al confronto pubblico quello del "NO"
Il video del sindaco Michele Sollecito
Giovinazzo - giovedì 26 febbraio 2026
Un confronto pubblico, aperto, in cui discutere dal vivo dei temi della riforma dell'ordinamento giudiziario. Questa la richiesta del Comitato per il "SI" giovinazzese capeggiato dal sindaco Michele Sollecito. In un un video, proprio Sollecito chiede al Comitato per il "NO", che vede schierati diversi esponenti delle opposizioni cittadine, a confrontarsi su temi così importanti.
Un invito e non una sfida, perché su questioni di così grande peso per la vita della nazione, non ci si può dividere con preconcetti meramente ideologici ed è fondamentale che le due parti dialoghino in pubblico per un voto consapevole.
Sotto il nostro scritto, il video completo.
