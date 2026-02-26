Referendum
Referendum
Politica

Referendum costituzionale: il comitato del "SI" invita al confronto pubblico quello del "NO"

Il video del sindaco Michele Sollecito

Giovinazzo - giovedì 26 febbraio 2026
Un confronto pubblico, aperto, in cui discutere dal vivo dei temi della riforma dell'ordinamento giudiziario. Questa la richiesta del Comitato per il "SI" giovinazzese capeggiato dal sindaco Michele Sollecito. In un un video, proprio Sollecito chiede al Comitato per il "NO", che vede schierati diversi esponenti delle opposizioni cittadine, a confrontarsi su temi così importanti.
Un invito e non una sfida, perché su questioni di così grande peso per la vita della nazione, non ci si può dividere con preconcetti meramente ideologici ed è fondamentale che le due parti dialoghino in pubblico per un voto consapevole.
Sotto il nostro scritto, il video completo.


  • Referendum Giovinazzo
Area pedonale urbana nel periodo estivo: l'amministrazione incontra i cittadini
26 febbraio 2026 Area pedonale urbana nel periodo estivo: l'amministrazione incontra i cittadini
Dal 5 all'8 marzo confermate le modifiche alla circolazione da e per Bari Centrale
26 febbraio 2026 Dal 5 all'8 marzo confermate le modifiche alla circolazione da e per Bari Centrale
Altri contenuti a tema
Referendum giustizia, le ragioni del "SI" in un incontro a Giovinazzo Referendum giustizia, le ragioni del "SI" in un incontro a Giovinazzo Appuntamento il 28 febbraio in Sala San Felice
Referendum giustizia, a Giovinazzo costituito il comitato per il "NO" Referendum giustizia, a Giovinazzo costituito il comitato per il "NO" L'iniziativa è sostenuta da liste e partiti di opposizione
Davide Giacalone presenta a Giovinazzo "Giustamente sì" Eventi e cultura Davide Giacalone presenta a Giovinazzo "Giustamente sì" Appuntamento letterario e referendario alla Cittadella della Cultura
Referendum giustizia, le ragioni del "NO" in un incontro a Giovinazzo Referendum giustizia, le ragioni del "NO" in un incontro a Giovinazzo In Sala San Felice ci sarà anche il Procuratore della Repubblica, Giuseppe Volpe
Referendum giustizia: si vota il 22 e 23 marzo Attualità Referendum giustizia: si vota il 22 e 23 marzo Alle urne anche per le elezioni suppletive
Nasce a Giovinazzo il comitato per il "sì" al referendum sulla separazione carriere dei giudici Nasce a Giovinazzo il comitato per il "sì" al referendum sulla separazione carriere dei giudici Il referente sarà il sindaco Michele Sollecito. Vi hanno aderito già molti avvocati e politici locali
“Riforma Nordio: per un voto consapevole”, il sindaco di Giovinazzo si schiera per il "sì" “Riforma Nordio: per un voto consapevole”, il sindaco di Giovinazzo si schiera per il "sì" Confronto domani sera, 19 dicembre, in Sala Finocchiaro a Molfetta
Referendum flop: l'affluenza definitiva a Giovinazzo Attualità Referendum flop: l'affluenza definitiva a Giovinazzo Il quorum non è stato superato
Il 28% dei visitatori italiani sceglie la Puglia per esperienze di oleoturismo
26 febbraio 2026 Il 28% dei visitatori italiani sceglie la Puglia per esperienze di oleoturismo
Referendum giustizia, le ragioni del "SI " in un incontro a Giovinazzo
25 febbraio 2026 Referendum giustizia, le ragioni del "SI" in un incontro a Giovinazzo
Donazione organi, la ASL Bari incontra gli studenti dello "Spinelli " - VIDEO
25 febbraio 2026 Donazione organi, la ASL Bari incontra gli studenti dello "Spinelli" - VIDEO
Il 26 febbraio torna il Consiglio comunale di Giovinazzo
25 febbraio 2026 Il 26 febbraio torna il Consiglio comunale di Giovinazzo
Attività fisica per over 60, se ne parla a Giovinazzo nella sede dello SPI-CGIL
25 febbraio 2026 Attività fisica per over 60, se ne parla a Giovinazzo nella sede dello SPI-CGIL
Furto al cantiere del campo sportivo: le parole dell'assessore Depalo
24 febbraio 2026 Furto al cantiere del campo sportivo: le parole dell'assessore Depalo
Cross Juniores, splendido bronzo per Viviana Marinelli ai Campionati italiani
24 febbraio 2026 Cross Juniores, splendido bronzo per Viviana Marinelli ai Campionati italiani
Buca stradale profonda all'uscita del parcheggio di via Fossato
24 febbraio 2026 Buca stradale profonda all'uscita del parcheggio di via Fossato
© 2001-2026 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.