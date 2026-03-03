Voto
Voto
Politica

Referendum, a Giovinazzo nuovo appuntamento con il Comitato per il "NO"

Giovedì 5 marzo nella Sala Marano dell'Istituto Vittorio Emanuele II

Giovinazzo - martedì 3 marzo 2026
In vista della consultazione referendaria del 22 e 23 marzo prossimi, il Comitato per il "NO" di Giovinazzo invita la cittadinanza a un importante momento di confronto e approfondimento pubblico.
L'appuntamento è fissato per giovedì 5 marzo, alle ore 18.30, presso la Sala Marano dell'Istituto Vittorio Emanuele II.
L'incontro nasce dalla volontà di offrire un'analisi critica, consapevole e documentata del quesito referendario, creando uno spazio di dialogo aperto e partecipato. «Votare NO - scrivono gli organizzatori - non è solo un atto di opposizione, ma una scelta di responsabilità».
Durante la conferenza interverranno autorevoli rappresentanti del mondo giuridico, sociale e civile, che approfondiranno le implicazioni del voto e le possibili conseguenze della consultazione.

Programma dell'incontro
Saluti iniziali:
Giuseppe Volpe, già Procuratore della Repubblica di Bari e portavoce del Comitato cittadino per il NO di Giovinazzo Interventi:
• Nicola Colaianni, Presidente provinciale ANPI Bari, già magistrato;
• don Angelo Cassano, parroco della Parrocchia San Carlo Borromeo di Bari e referente regionale Libera Puglia;
• Domenico Ficco, segretario provinciale CGIL;
Modera l'incontro Elvira Zaccagnino, direttrice della casa editrice La Meridiana. Il Comitato invita tutti i cittadini a partecipare per informarsi, confrontarsi e contribuire attivamente a un dibattito che riguarda il futuro dell'Italia.
  • Referendum Giovinazzo
Defender Giovinazzo-Canicattì, in palio il pass per la Final Four
3 marzo 2026 Defender Giovinazzo-Canicattì, in palio il pass per la Final Four
Quarantore a San Domenico: il programma
2 marzo 2026 Quarantore a San Domenico: il programma
Altri contenuti a tema
Referendum costituzionale: il comitato del "SI" invita al confronto pubblico quello del "NO" Referendum costituzionale: il comitato del "SI" invita al confronto pubblico quello del "NO" Il video del sindaco Michele Sollecito
Referendum giustizia, le ragioni del "SI" in un incontro a Giovinazzo Referendum giustizia, le ragioni del "SI" in un incontro a Giovinazzo Appuntamento il 28 febbraio in Sala San Felice
Referendum giustizia, a Giovinazzo costituito il comitato per il "NO" Referendum giustizia, a Giovinazzo costituito il comitato per il "NO" L'iniziativa è sostenuta da liste e partiti di opposizione
Davide Giacalone presenta a Giovinazzo "Giustamente sì" Eventi e cultura Davide Giacalone presenta a Giovinazzo "Giustamente sì" Appuntamento letterario e referendario alla Cittadella della Cultura
Referendum giustizia, le ragioni del "NO" in un incontro a Giovinazzo Referendum giustizia, le ragioni del "NO" in un incontro a Giovinazzo In Sala San Felice ci sarà anche il Procuratore della Repubblica, Giuseppe Volpe
Referendum giustizia: si vota il 22 e 23 marzo Attualità Referendum giustizia: si vota il 22 e 23 marzo Alle urne anche per le elezioni suppletive
Nasce a Giovinazzo il comitato per il "sì" al referendum sulla separazione carriere dei giudici Nasce a Giovinazzo il comitato per il "sì" al referendum sulla separazione carriere dei giudici Il referente sarà il sindaco Michele Sollecito. Vi hanno aderito già molti avvocati e politici locali
“Riforma Nordio: per un voto consapevole”, il sindaco di Giovinazzo si schiera per il "sì" “Riforma Nordio: per un voto consapevole”, il sindaco di Giovinazzo si schiera per il "sì" Confronto domani sera, 19 dicembre, in Sala Finocchiaro a Molfetta
Camporeale: «Il progetto per i 600mila euro al Liceo "Spinelli " va avanti»
2 marzo 2026 Camporeale: «Il progetto per i 600mila euro al Liceo "Spinelli" va avanti»
AFP Giovinazzo, il Lodi vince di misura
1 marzo 2026 AFP Giovinazzo, il Lodi vince di misura
Il Defender Giovinazzo C5 non sbaglia, espugna anche Campobasso
1 marzo 2026 Il Defender Giovinazzo C5 non sbaglia, espugna anche Campobasso
Pagano riprende il Poggiorsini: la Jovis Natio rimonta e fa 2-2
1 marzo 2026 Pagano riprende il Poggiorsini: la Jovis Natio rimonta e fa 2-2
Tempo variabile su Giovinazzo nella prima domenica di marzo
1 marzo 2026 Tempo variabile su Giovinazzo nella prima domenica di marzo
A Giovinazzo torna "Tesori d'Arte Sacra "
28 febbraio 2026 A Giovinazzo torna "Tesori d'Arte Sacra"
Palestre scuole superiori, approvato il Protocollo d’Intesa dalla Città Metropolitana
28 febbraio 2026 Palestre scuole superiori, approvato il Protocollo d’Intesa dalla Città Metropolitana
AFP Giovinazzo, il Lodi prima della Coppa
28 febbraio 2026 AFP Giovinazzo, il Lodi prima della Coppa
© 2001-2026 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.