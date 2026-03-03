Politica
Referendum, a Giovinazzo nuovo appuntamento con il Comitato per il "NO"
Giovedì 5 marzo nella Sala Marano dell'Istituto Vittorio Emanuele II
Giovinazzo - martedì 3 marzo 2026
In vista della consultazione referendaria del 22 e 23 marzo prossimi, il Comitato per il "NO" di Giovinazzo invita la cittadinanza a un importante momento di confronto e approfondimento pubblico.
L'appuntamento è fissato per giovedì 5 marzo, alle ore 18.30, presso la Sala Marano dell'Istituto Vittorio Emanuele II.
L'incontro nasce dalla volontà di offrire un'analisi critica, consapevole e documentata del quesito referendario, creando uno spazio di dialogo aperto e partecipato. «Votare NO - scrivono gli organizzatori - non è solo un atto di opposizione, ma una scelta di responsabilità».
Durante la conferenza interverranno autorevoli rappresentanti del mondo giuridico, sociale e civile, che approfondiranno le implicazioni del voto e le possibili conseguenze della consultazione.
Programma dell'incontro
Saluti iniziali:
Giuseppe Volpe, già Procuratore della Repubblica di Bari e portavoce del Comitato cittadino per il NO di Giovinazzo Interventi:
• Nicola Colaianni, Presidente provinciale ANPI Bari, già magistrato;
• don Angelo Cassano, parroco della Parrocchia San Carlo Borromeo di Bari e referente regionale Libera Puglia;
• Domenico Ficco, segretario provinciale CGIL;
Modera l'incontro Elvira Zaccagnino, direttrice della casa editrice La Meridiana. Il Comitato invita tutti i cittadini a partecipare per informarsi, confrontarsi e contribuire attivamente a un dibattito che riguarda il futuro dell'Italia.
