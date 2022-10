Una lucrosa filiera, dedita alla cannibalizzazione e allo smercio di pezzi di ricambio di auto rubate, è stata scoperta dalle localiche, negli ultimi sette giorni, hanno recuperato quattro vetture, tuttee le cui denunce di furto erano state presentate nella città dei dolmen.In particolare, gli agenti deldi via Marconi, durante i controlli, hanno recuperato le scocche di unain località Pappalettere, unanei pressi delle cave di San Pietro Pago e unain località Chietrazze. Inoltre in un'altra area agricola nei paraggi della chiesa del, nascosta dagli ulivi, i vigilantes hanno scoperto un'. I cannibali delle auto erano intenti a smontarla, quando sono stati messi in fuga dall'arrivo di una pattuglia.Dalle verifiche successive, svolte in collaborazione con la, pare che la banda (forse la stessa?) avesse in qualche modo confidenza con Giovinazzo, oltre che con le auto in leasing rubate a. Quella dei furti d'auto è una vera e propria piaga del territorio a nord di Bari: un fenomeno in fermento che, per gli investigatori, vede coinvolti gruppi criminali al cui interno opera unadedita al furto delle auto e lache le seziona.Una chirurgia che, secondo le forze dell'ordine, viene praticata nella notte, in un'area rurale tornata ad essere al centro dell'attività criminosa. L'ultimo step, infine, è quello dellain grado di ripulire i pezzi fra i numerosi demolitori compiacenti, utilizzando spesso documentazione apparentemente lecita.