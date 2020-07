Pronto il DPP sul Piano Urbanistico Generale: ora tocca agli Enti esprimersi

Con la videoconferenza di co-progettazione svoltasi l'8 luglio scorso tra i rappresentanti dei vari Enti pubblici coinvolti, entra nel vivo un ulteriore step che porterà al nuovodi Giovinazzo.On line, oltre all'architettoper la società MATE di Bologna, incaricata della redazione delallo stesso PUG, c'erano l'Assessore all'Urbanistica,, ed i tecnici comunali. Con loro, tra gli altri, vari importanti esponenti politici e funzionari in rappresentanza della Regione Puglia, della Città Metropolitana di Bari, della Capitaneria di Porto di Molfetta, dei Comuni di Molfetta, Terlizzi e Bitonto e della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio di Bari.È stato l'architetto Nigro ad illustrare il DPP ed a fornire a tutte le parti presenti il materiale su cui potranno essere sollevate osservazioni entro il 5 ottobre prossimo. Se questo non dovesse accadere, come si augurano gli amministratori giovinazzesi, il Documento Programmatico Preliminare potrebbe ipoteticamente approdare in Consiglio comunale sin dal giorno successivo, per un'ampia discussione che porti alla sua approvazione e quindi alla conclusione dell'ultima parte dei lavori prima della redazione definitiva del PUG.«Tutti gli Enti coinvolti - ha precisato l'Assessore Stallone - avrannoper sollevare eccezioni e per cercare di emendare quel testo. Successivamente arriveremmo in Consiglio comunale e devo dire che sono molto fiducioso che questo possa avvenire in autunno.Credo - ha completato - cheun anno fa al momento della presentazione in piazzale Leichardt (era il 23 luglio 2019, ndr), nonostante la pandemia ed i tanti problemi dei mesi scorsi. Andiamo avanti - ha concluso - certi di esserci affidati a professionisti molto seri capaci di progettare un futuro migliore per la nostra Giovinazzo».