Giovinazzo consegna in Regione Puglia il suo nuovo PUG

Dopo la fase di progettazione, l'approvazione ed i passaggi in Consiglio comunale, il nuovo Piano Urbanistico Generale di Giovinazzo è stato consegnato ieri, 17 luglio, dal sindacoe dalla consigliera delegata,, nelle mani dell'ingegner Paolo Garofoli, direttore del Dipartimento Ambiente della Regione Puglia.«Oggi (ieri, ndr) abbiamo consegnato il nostro PUG alla Regione Puglia nelle mani del direttore ing. Paolo Garofoli per l'approvazione da parte della giunta regionale. Insieme al faldone delle tavole - ha spiegato un raggiante primo cittadino - sento di aver consegnato le aspettative di tanti cittadini per il futuro di Giovinazzo. Insieme a me la consigliera delegata al PUG, Arch. Annamaria Sollecito,e il, la "squadra" che ha curato tutto l'iter del PUG insieme al tecnico incaricatoAspettative alte da parte dei cittadini e delle cittadine di Giovinazzo che vorrebbero cambiare in meglio il volto di alcun maglie urbane al momento mal utilizzate o non utilizzate secondo i fini che potrebbero invece avere da tempo.«In questo ultimo passaggio - ha quindi concluso Sollecito - desidero ricordare tutti coloro che negli anni passati hanno avviato la pianificazione, l'ex sindaco Tommaso Depalma, l'ing. Cesare Trematore, l'ex assessore Salvatore Stallone e tutte le due amministrazioni succedutesi nel tempo. Una staffetta che spero conduca quanto prima al risultato sperato».