Premio Internazionale di Poesia "Culture del Mediterraneo", stasera l'evento finale a Giovinazzo

Questa sera, mercoledì 23 giugno, Giovinazzo tornerà ad essere protagonista di un evento internazionale.È stata infatti scelta per la serata finale di premiazione delorganizzato dall'Accademia delle Culture e dei Pensieri del Mediterraneo. Circa 150 poesie in gara di poeti italiani ed esteri che sono stati giudicati in una prima fase da una giuria tecnica composta da Paola Lucarini, Anna Santoliquido, Gianni Palumbo, Agostino Picicco, Giulia Poli Disanto, Mario Sicolo, Elena Diomede, Zaccaria Gallo, Onofrio Pagone e Santa Vetturi.Per la serata che si terrò nell'Istituto Vittorio Emanuele II si sono qualificati 7 poeti:Il giudizio finale di merito sarà espresso in diretta da una Giuria Popolare di circa cento persone.«Un risultato straordinario – ha dettoPresidente dell'Accademia delle Culture e dei pensieri del Mediterraneo – se si pensa ai tempi ristretti che abbiamo concesso ai poeti e al periodo di pandemia in cui gli stessi hanno realizzato le loro opere. Le lunghe ore di silenzio ci aiutano a guardare dentro di noi, a dimorare con noi stessi, ad ascoltare ciò che ci abita in profondità. Questo silenzio ha dato a tutti questi bravi autori la possibilità di offrire una valenza diversa alla parola poetica che diventa fonte di dialogo, di consolazione, di pace. In fondo la parola è un valore, anzi è il valore e bisogna costantemente accarezzarla quando si crea un'opera poetica».La serata di Giovinazzo sarà aperta dalla nota coreografa e danzatrice aereache inaugurerà il noto FestivalSuoi ospiti saranno i ballerini della Compagnia "Playroomx4", mentre la coreografia sarà curata da Mimmo Linsalata. Il Festival si avvale del Patrocinio del Ministero della Cultura, della Regione Puglia, della Città Metropolitana di Bari, del Comune di Giovinazzo e del Teatro Pubblico Pugliese.Le poesie finaliste saranno declamate dalle lettrici de "L'ora Blu" di Bisceglie. Nel corso della serata verranno assegnate menzioni di merito ai poeti Concetta Antonelli, Dina Ferorelli, Laura Grazia Campanale e Fabio Posa. Premi Speciali a Letizia Cobaltini e Alberto De Nucci.Appuntamento, dunque, all'Istituto Vittorio Emanuele II di Giovinazzo. Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti dalle 20.30, nel rigido rispetto delle norme anti-Covid.Inizio della serata alle 21.00.