Porto Rubino, a Giovinazzo arrivano Pelù, Nada e Mannarino

Musica e tematiche ambientali si fonderanno nella nuova tappa dila kermesse canora ideata da Renzo Rubino, che per il secondo anno consecutivo approderà a Giovinazzo.Da un caicco attraccato in Cala Porto si esibirannoL'appuntamento per fan ed appassionati è fissato per le 21.00 sul lungomare Marina Italiana con vista suggestiva sul porticciolo. Posti riservati sold out sulla banchina di Ponente.Soddisfazione per questo nuovo importante evento musicale è stata espressa nelle scorse settimane dall'assessora alla Cultura e Turismo, Cristina Piscitelli, che ha fortemente voluto il ritorno di Porto Rubino a Giovinazzo. «Tra gli altri appuntamenti imperdibili del mese di luglio a Giovinazzo - aveva detto davanti ai nostri taccuini - mi preme rimarcare che vivremo per la seconda volta a Giovinazzo una tappa di Porto Rubino, il festival musicale itinerante con artisti di fama nazionale. Un evento che posizionerà nuovamente la nostra città quale meta importante di grande richiamo turistico e culturale».Per restrizioni ad attracco e navigazione ed alla circolazione stradale, potete consultare questo articolo