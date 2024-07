Porto Rubino a Giovinazzo: i divieti e le norme di navigazione

Lae l', in vista della sesta edizione di, il festival del mare e della musica che fino al 21 luglio toccherà le coste della Puglia, ha interdetto l'ormeggio di qualsiasi unità navale nei pressi della banchina sottostante il lungomare di Ponente.La disposizione, contenuta nell'ordinanza n. 45 del 15 luglio 2024 a firma del capitano di fregata, rende noto che il «17 luglio 2024 dalle ore 20.00 e fino alle 24.00 circa, all'interno del bacino portuale di Giovinazzo, avrà luogo la manifestazione musicale denominata Porto Rubino» che prevede «l'utilizzo della unità da pesca denominata, ormeggiata in prossimità della banchina di Ponente, su cui a turno si esibiranno gli artisti musicali», è scritto agli atti.Per questo dalle ore 16.00 di domani, «e comunque sino al termine della manifestazione all'interno del bacino portuale di Giovinazzo è vietata la navigazione a qualsiasi tipologia di unità navale». Non solo: la «banchina sottostante il lungomare Marina Italiana, nella parte prospiciente lo specchio acqueo interessato dallo stazionamento del motopesca "Leonardo I", per una lunghezza di 20 metri a partire dalla bitta 3», si legge ancora.L'ordinanza consultabile sulla pagina Ordinanze del portale web della. «Gli interessati - fanno sapere - vengono pertanto invitati a provvedere per tempo a liberare il detto tratto di banchina dalle unità in sosta ivi ormeggiate onde consentire il pieno svolgimento del suddetto evento canoro».