"Porto Rubino", Piero Pelù e Morgan tra gli ospiti a Giovinazzo

Il 17 luglio in Cala Porto ci saranno anche Nada, Renzo Rubino e la Sbanda

Powered by

Dopo il grande successo dell'anno scorso, torna a Giovinazzola singolare e suggestiva rassegna musicale organizzata dal cantautore Renzo Rubino a bordo di una barca a vela.Le serate ( previste anche a Vieste, Monopoli e Tricase Porto) avranno ciascuna un tema specifico. Quella in programma«ll nostro porto sarà ancora una volta tappa del festival di Porto Rubino con protagonisti musicali di primo piano - commenta il sindaco di Giovinazzo, Michele Sollecito - Siamo contenti di poter dare continuità a questa felicissima iniziativa di Renzo Rubino che esalta la musica, il mare e la nostra scenografica bellezza di Cala Porto. Un appuntamento imperdibile per chi ama la buona musica in riva al mare».- è il commento dell'assessore alla Cultura e al Turismo, Cristina Piscitelli - Porto Rubino è un festival importante, di qualità e sostenibile, con una scelta artistica capace di attrarre un pubblico variegato. L'offerta culturale cresce e trova sempre grande riscontro a Giovinazzo! A breve comunicheremo il cartellone estivo completo di tutte le iniziative».