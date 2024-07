Porto Rubino, cancellata la presenza di Morgan a Giovinazzo

Le notizia apparsa su molte testate nazionali della denuncia per stalking e diffamazione sporta da Angelica Schiatti nei confronti di Morgan, ha portato gli organizzatori di Porto Rubino ad annullare la presenza del cantautore milanese nella tappa della kermesse canora che si terrà a Giovinazzo il prossimo 17 luglio. Di seguito la comunicazione apparsa sui canali social:«La direzione artistica di Porto Rubino desidera comunicare che, a seguito delle recenti notizie riportate dalla stampa italiana riguardanti Morgan, ha deciso di annullare la partecipazione dell'artista all'evento previsto a Giovinazzo mercoledì 17 luglio poiché non in linea con lo spirito e i valori del Festival, in attesa che tali questioni siano affrontate nelle sedi più opportune».