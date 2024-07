Porto Rubino con gli occhi di Giuseppe Palmiotto

Gli scatti più belli del fotografo professionista che per una sera ha lavorato per noi

19 foto Porto Rubino 2024

A qualcuno è piaciuto, ad altri non sono andate a genio alcune esibizioni, altri ancora sostengono ci fosse grande pubblico, mentre i detrattori avanzano ipotesi di flop.A noi le polemiche interessano il giusto, ciò che invece vogliamo salvare di, di questa rassegna unica nel suo genere, sono i colori e le luci di una sera ghiottissima per i fotografi, capaci di cogliere particolari che a noi sfuggirebbero.Ed ecco dunque che abbiamo fatto scendere in campo tra le nostre fila uno dei più bravi fotografi della zona,. Attraverso la sua macchina fotografica abbiamo così fissato sequenze che sembrano uniche, frammenti che ricomposti formano il puzzle delle emozioni.Un puzzle che non riguarda solo l'evento in sé , per quello lasciamo libero giudizio a voi lettrici e lettori, ma la forza dirompente della bellezza di Giovinazzo, ampiamente valorizzata dalle luci. E allora, bando alle ciance. Buona visione.