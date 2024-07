Porto Rubino, al posto di Morgan arrivano a Giovinazzo Mannarino e Truppi

Dopo la decisione di non far più esibire Morgan per le ormai note vicende legate alla denuncia per stalking della sua ex compagna, Angelica Schiatti, ha portato gli organizzatori di Porto Rubino a modificare il lotto di cantanti che si esibiranno in barca in Cala Porto, a Giovinazzo, il prossimo mercoledì, 17 luglio.Oltre a Piero Pelù, a Nada ed a Renzo Rubino e la Sbanda, ci saranno anche Emma, Marte (Martina Saladino) e, notizia dell'ultim'ora, anchenotizia accolta con grande entusiasmo dai fan del cantautore 44enne romano e del suo collega napoletano.