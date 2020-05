La Cattedrale di Trani vista da Giovinazzo: giochi di luce e prospettive al tramonto

Social Video 2 minuti Cattedrale di Trani al tramonto vista da Giovinazzo

Martedì 19 maggio, la nostra redazione tranese ha pubblicato video e foto diche ha immortalato e ripreso un fenomeno di rifrazione della luce che in questo periodo dell'anno e poi in luglio permette di vedere la sagoma della meravigliosa Basilica Cattedrale romanica di Trani, intitolata a San Nicola Pellegrino, dal porticciolo dio dal primissimo tratto del lungomare di Ponente.l'hanno correttamente definito i nostri colleghi tranesi del network Viva. Una carezza che sentiamo di meritare in un periodo così complicato, la vittoria eterna della natura su una costa che mette il suo abito più bello quando il sole va a dormiredescrive il fenomeno ripreso in questo modo: «La Cattedrale di Trani vista da Giovinazzo, 23,5km di distanza. Due volte l'anno, dal porto di Giovinazzo si può assistere a questo spettacolo unico: il sole che tramonta dietro la cattedrale di Trani. Il Sole tramonta sempre più a nord andando verso il solstizio d'estate (20/6), poi torna indietro verso sud, man mano che si va verso il solstizio d'inverno (21/12). Quindi - è la sua sottolineatura - a luglio il sole tramonterà ancora dietro la Cattedrale di Trani, guardandola dal porto di Giovinazzo».E lo spettacolo val bene più di un passaggio sia sul video sia sull'istantanea che ne deriva. Si tratta di uno degli spettacoli più belli che si possano ammirare, uno spot per la nostra amatissima terra.