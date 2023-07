Portarifiuti, iniziato il servizio di raccolta straordinaria nei fine settimana

Dal fine settimana appena trascorso arriva una importante novità a Giovinazzo in tema di raccolta dei rifiuti e decoro urbano.Ogni sabato e domenica, infatti, secondo quanto disposto dall'amministrazione comunale,ci sarà il passaggio degli operatori Impregico per ilUna iniziativa utile a mantenere alto lo standard di pulizia della città in giornate di grandi afflussi di visitatori da fuori.«Speriamo non ci siano problemi con l'impianto di smaltimento, potrebbe essere l'unico ostacolo, soprattutto alla domenica mattina - ha detto l'assessore al ramo Alfonso Arbore - Ma credo ce la faremo e riusciremo a mantenere pulita la città o quanto meno decorosa, soprattutto in zone della movida. Ringrazio tutti gli operatori, l'azienda e quanti soddisfano costantemente le pressioni di un amministratore che vorrebbe lasciare una immagine di Giovinazzo sempre al massimo», è stata la sua conclusione.