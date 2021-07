Dopo la bella notizia del Pontificale che verrà celebrato dadomenica 22 agosto in Piazza Vittorio Emanuele II, in occasione della Festa dedicata alla Madonna di Corsignano, un'altra attesa novità è stata comunicata dal: sono disponibiliper poter assistere alla solenne celebrazione in onore della co-patrona della città.Il lasciapassare è riservato ad una persona portatrice di handicap e ad un solo accompagnatore e potrà essere ritirato sin da subito, recandosi presso la sede del Comitato, in Piazza Vittorio Emanuele II, dalle ore 19.00 alle 20.30.Altre informazioni circa lo svolgimento della celebrazione verranno date dal sodalizio nel corso delle prossime settimane. Intanto, per chiedere ulteriori precisazioni sui pass per i portatori di handicap, è possibile contattare i numeri 340 663 6516 e 347 525 5107.Cresce l'attesa dei festeggiamenti alla Vergine di Corsignano, che quest'anno, dopo un durissimo 2020, torneranno a far sentire un po' di normalità e di ritualità, pur nel pieno rispetto delle misure anti-Covid, imposte dall'emergenza sanitaria ancora in corso.