Politiche giovanili, Palazzo del Capitano cambia volto

Sono stati inaugurati ieri, 29 settembre, gli spazi rinnovati delnella centrale Piazza Umberto I.Il taglio del nastro operato dal sindacoe dell'assessora alle Politiche Giovanili,segna un nuovo inizio per uno stabile da tempo interessato da lavori di restauro degli ambienti.Spazi che, ha spiegato il primo cittadino, «saranno animati dall'associazioneper le attività di politiche giovanili previste dall'iniziativa regionale "Luoghi Comuni". Un nuovo spazio e nuove opportunità di crescita per la nostra città - ha sottolineato Sollecito - Un bel giorno per chi ha sognato, immaginato e realizzato le politiche giovanili nella nostra Regione, volano per il coinvolgimento fattivo dei giovani e strumento di partecipazione all'animazione culturale del territorio. Un grazie sentito all'assessora Natalie Marzella che ha seguito questa iniziativa e all'assessora Cristina Piscitelli che, con l'allora sindaco Tommaso Depalma, ha avviato l'iter».«Con l'inaugurazione di ieri - gli ha fatto eco l'assessora Marzella - abbiamo raggiunto due obiettivi di cui andare fieri. Il primo è di aver restituito alla nostra comunità un luogo da tempo non fruibile dai cittadini, il secondo è di aver portato questo progetto avanti, un progetto in cui i giovani sono protagonisti e attori del nuovo vivere insieme in un ambiente sano e pulito.Questa è la Giovinazzo che vogliamo - ha concluso Marzella - ovvero fiera e orgogliosa dei propri giovani in tutti i campi, dall'imprenditoria allo sport, dal sociale alla cultura».