Rogo villa vicecomandante Terlizzi, la solidarietà del sindaco di Giovinazzo

Il rogo nella villa di campagna della vicecomandante della Polizia Locale di Terlizzi,avvenuto nella notte tra l'1 ed il 2 aggio scorsi, inquieta e non pocoL'immobile d'epoca, posto lungo la provinciale 107 che collega le due cittadine, è stata in buona parte devastato e su cause dolose iniziano ad esserci pochi dubbi.Sull'accaduto indagano in coordinamento la locale stazione dei Carabinieri di Giovinazzo, nel cui territorio ricade l'immobile, e la Tenenza di Terlizzi. Al vaglio degli inquirenti particolari che possano dare risposte alle cause di un incendio che ha tutta l'aria di una intimidazione verso una donna delle istituzioni.Così nelle scorse ore, oltre alla solidarietà dell'intero consiglio comunale terlizzese, è giunta quella del sindaco e dell'amministrazione comunale giovinazzese, attraverso le parole del sindaco,Solidarietà alla vicecomandante Santeramo da parte della nostra amministrazione e delle forze che siedono in consiglio comunale. Una solidarietà - ha sottolineato Sollecito - che si estende a tutto il corpo di Polizia Locale della città dei fiori in questo momento difficile che sta attraversando dopo altri episodi. Queste minacce velate - ha quindi rimarcato il primo cittadino di Giovinazzo - non fanno altro che unire e rafforzare il legame tra le istituzioni e le due amministrazioni e sono sicuro che, con un grande lavoro di squadra tra inquirenti, forze dell'ordine ed istituzioni, si riusciranno ad assicurare alla giustizia gli autori».