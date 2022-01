PNNR, 9 assunzioni nell'ambito territoriale Molfetta-Giovinazzo

Nove assunzioni a tempo determinato per l'ambito territoriale. Con i fondi di cui all'Avviso pubblico n. 1/2019 - PaIS adottato dalla Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, sono state assegnate somme importanti per continuare a migliorare i servizi offerti soprattutto nel campo della socialità.Tali fondi del Pnrr consentono un incremento dei progetti in corso di realizzazione e da realizzare.Ecco quindi che si procederà con le selezione e l'assunzione di personale in varie qualifiche a tempo determinato:- n 3 FULL TIME a T.D. "Istruttore INFORMATICO" cat C;- n 3 FULL TIME a T.D. "Istruttore amministrativo-finanziario" cat C;- n 1 FULL-TIME a T.D. PER IL PROFILO PROFESSIONALE DI "COORDINATORE PROGETTI PUC" CAT D- n 1 FULL-TIME a T.D. PER IL PROFILO PROFESSIONALE DI "CONTROLLER" CAT D;- n 1 FULL-TIME e a T.D. PER IL PROFILO PROFESSIONALE DI "EDUCATORE" CAT D.Sede di lavoro sarà il Comune di Molfetta oppure ila seconda delle progettualità.Per poter accedere alle selezioni, per Titoli e Colloquio, si potrà presentare candidatura, a partire dal 21 gennaio 2022, sul sito web https://selezione.pa.randstad.it/comunemolfetta Per i requisiti di partecipazione si può fare riferimento alla Determinazione Dirigenziale n. 42 del 19.1.2022 sull'Albo Pretorio del Comune di Molfetta e Giovinazzo oppure sul sito del gestore della selezione Randstad Italia SpA.Termine ultimo per la presentazione telematica della candidatura è fissato al giorno 20 Febbraio 2022 alle ore 23:59.