PNRR, partiti i lavori per il parcheggio di via Fossato (VIDEO)

Sono partiti in via Fossato i lavori per l'abbattimento dell'ex asilo "Pansini" e per la costruzione di. L'opera sarà realizzata con fondi derivanti dalAd annunciare l'avvio del cantiere il sindacocon un video ( clicca qui ) : «È partito il primo cantiere finanziato con PNRR - ha detto -, con questo progetto creiamo un parcheggio al suolo che in buona parte servirà a decongestionare il traffico veicolare nel centro storico e creerà una buona posizione di posteggio per tutti i cittadini e per coloro i quali vorranno venire a trovarci a Giovinazzo».Il sindaco ha anche spiegato che si tratto di un luogo strategico per accedere facilmente a tutte le bellezze di cui è piena la cittadina adriatica, un servizio fondamentale per molti turisti.L'assessore ai Lavori Pubblici,ha spiegato infine che la durata dell'intervento è presuntivamente di circa un anno e che il suo valore è di circaEntro l'estate 2024 sarà pronto e fruibile.In home uno scatto significativo di Giuseppe Depergola, che rappresenta la fine di un'epoca, con l'abbattimento dei locali dell'ex asilo "Pansini", in cui ancora oggi restano alcuni ricordi della vita che vi è scorsa all'interno.