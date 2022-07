Ambito Molfetta-Giovinazzo, approvato avviso pubblico per V Piano Sociale di Zona

L'Ambito Territoriale Sociale di Molfetta, composto dai Comuni di Molfetta eha approvato l'Avviso pubblico di avvio del percorso di concertazione e programmazione partecipata per la stesura del V Piano Sociale di Zona 2022-2024. Al fine di garantire il coinvolgimento di tutti gli attori sociali, pubblici e privati, interessati alla pianificazione sociale sono istituiti i seguenti tavoli di concertazione:26.07.2022 dalle ore 17:00:Sessione Plenaria - Istituzione del Tavolo di programmazione partecipata e approvazione del "patto di partecipazione";28.07.2022 dalle ore 9:30: Confronto sull'area tematica "Prima Infanzia, minori e famiglie, violenza e maltrattamento";28.07.2022 dalle ore 15:30: Confronto sull'area tematica "Contrasto alla povertà e inclusione sociale";02.08.2022 dalle ore 9:30: Confronto sull'area tematica "Anziani, disabili, non autosufficienti";02.08.2022 dalle ore 18:00: Sessione Plenaria - Illustrazione e condivisione Schema del Piano di Zona con la presenza di tutti gli attori sociali, pubblici e privati.Gli incontri si svolgeranno presso laI soggetti interessati a prendere parte al processo di partecipazione e cittadinanza attiva per la programmazione del Piano Sociale di Zona, potranno far pervenire la loro manifestazione di interesse all'Ufficio di Piano dell'ATS di Molfetta all'indirizzo e-mail ufficiodipiano.ambito1@comune.molfetta.ba.it, utilizzando il format disponibile on line. I soggetti interessati a prendere parte al processo di partecipazione e cittadinanza attiva per la programmazione del Piano Sociale di Zona, potranno far pervenire la loro Manifestazione di Interesse all'Ufficio di Piano dell'ATS di Molfetta all'indirizzo e-mail ufficiodipiano.ambito1@comune.molfetta.ba.it, utilizzando il format scaricabile on line. Le domande dovranno pervenire entro il 21.07.2022 con l'indicazione delle aree di intervento alle quali si intende aderire.«Con questo percorso apriamo la co-progettazione del nuovo Piano Sociale di Zona, un momento importantissimo per la nostra comunità - spiega il sindaco, Michele Sollecito - Invitiamo tutti gli operatori del terzo settore, le associazioni, i sindacati e tutti i cittadini a prendere parte ai tavoli di concertazione per toccare con mano tutti gli interventi previsti e gli obiettivi di servizio che dovremo soddisfare per poter garantire al meglio le prestazioni sociali sul nostro ambito territoriale».