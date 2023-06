Gianfranco Viesti a Giovinazzo per parlare di PNRR

Mercoledì 28 giugno, alle ore 19.30, allasarà presentato il libro didal titoloA dialogare con l'autore ci saranno il sindaco, Michele Sollecito, e l'avvocato Michele Laforgia de "La Giusta Causa". All'evento, moderato da Francesco Fiorentino, Professore Emerito dell'Università degli Studi di Bari 'Aldo Moro', interverrà l'assessore alla Cultura, Cristina Piscitelli.«È per noi un grande piacere poter ospitare l'economista Viesti che su questo tema è tra le voci più autorevoli del nostro Paese - spiega il sindaco Sollecito - Ci ritagliamo uno spazio di riflessione per un confronto sul PNRR con la consapevolezza che si tratti dell'opportunità più importante per il rilancio della nostra economia e per lo sviluppo del nostro territorio».La presentazione di mercoledì rientra nel ciclo di incontri "La città interroga il mondo accademico" organizzato dal Consigliere comunale con delega ai rapporti con le Università del territorio, Michele G. Fiorentino, che dichiara: «Il testo del prof. Viesti risulta essere uno stimolo di ampia riflessione su quello che il PNRR può significare per lo sviluppo del nostro territorio. Le tematiche di carattere economico, inserite in un contesto dialogico, possono sicuramente rendere i nostri cittadini più consapevoli. È questo l'intento che ci si pone attraverso questi 'dialoghi accademici».Ingresso libero.