Picaro (FdI) festeggia: «Avviato radicamento a Giovinazzo»

Non c'era la destra, quella vera, a Giovinazzo. Non c'era e adesso c'è, con una sezione, un commissario cittadino che programma l'assemblea per l'elezione del segretario e nuovi iscritti.Ed il primo risultato, sull'onda lunga di quello nazionale e regionale, è da strabuzzare gli occhi:è il secondo partito in città dopo il Movimento 5 Stelle. A commentare il successo nelle elezioni politiche è il santospiritese, fresco di elezione a consigliere regionale, subentrante ad Ignazio Zullo, e consigliere comunale di Bari.«Un sentito ringraziamento ai giovinazzesi - ha detto davanti ai nostri taccuini - che hanno voluto accordare fiducia al progetto politico di Giorgia Meloni, consentendoci di conseguire un risultato storico. Fratelli d'Italia è per la prima volta, infatti, secondo partito a Giovinazzo, con il 22,57% al Senato ed il 22,02 alla Camera. Nella bella città del Nord Barese - ha confermato Picaro - abbiamo avviato un percorso di radicamento sul territorio con l'apertura del circolo cittadino. Da subito, la campagna di tesseramento, coordinata dal responsabile dell'organizzazione del circolo, Matteo Parato, ha portato 70 cittadini a tesserarsi. Sono convinto che, grazie a questa attività, Fratelli d'Italia si candiderà ad essere punto di riferimento per le donne e gli uomini che si riconoscono nei nostri valori».