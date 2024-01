Migranti sui binari, Picaro scrive al Prefetto di Bari

«Nei giorni scorsi, quasi quotidianamente, sono stato contatto da numerosi pendolari di Giovinazzo e degli altri comuni costieri che viaggiano in treno percorrendo la tratta a Nord di Bari,dove sono ospitati oltre 1.300 migranti, molti dei quali scavalcano la recinzione posteriore della struttura per arrivare prima sulla strada, ma così facendo attraversano i binari, provocando significativi rallentamenti alla corsa».Cosìconsigliere regionale e coordinatore metropolitano di Fratelli d'Italia.«È evidente - insiste Picaro - che tutto questo si traduce in un'emergenza che investe diversi profili dal momento che gli utenti del servizio di trasporto sono lavoratori o studenti pendolari che, per causa indipendente dalla loro volontà, arrivano in ritardo a lavoro o a scuola e viceversa a casa. Ne consegue, come siffatta situazione sia ormai divenuta intollerabile, al punto tale da richiedere una soluzione immediata».Picaro quindi ha scritto alle istituzioni competenti affinché in quel tratto ferroviario torni la sicurezza: «Per questo, con sempre maggiore e rinnovato spirito di collaborazione tra Istituzioni ho scritto al Prefetto e al Questore di Bari per comprendere quale sia la soluzione più idonea, magari aumentando i controlli di polizia nella zona del Cara o innalzando il livello di recinzione della struttura per non consentire lo scavalcamento».