Inaugurata la rampa disabili in località Trincea - VIDEO

6 foto Nuova rampa disabili in località Trincea

È stata inaugurata ieri mattina, 28 giugno, la nuovasul litorale di Ponente, a Giovinazzo. La rampa è stata realizzata in Località Trincea ed alla sua inaugurazione era presente anche il portabandiera paralimpico a Parigi 2024, l'handbikers, un simbolo del riscatto delle persone con disabili. Con buona parte della giunta comunale e con i progettisti, c'era anche l'ex primo cittadino, Tommaso Depalma, consulente del presidente Michele Emiliano per la mobilità sostenibile in Puglia.La soddisfazione del sindaco, Michele Sollecito, e dell'amministrazione tutta è stata espressa nel video che proponiamo sotto il nostro scritto, mentre l'assessore Gaetano Depalo, ha ribadito a più riprese davanti ai nostri taccuini come si tratti di un progetto differente rispetto ad alcune richieste giunte dalle opposizioni negli anni passati.«Vi sono gabbie contenitive "No Barrier" - ha ribadito - poggiate su una fondazione di cemento su cemento, in un'area già cementificata e quindi che non sarà modificata. Quei gabbioni - ha continuato Depalo - sono così definiti poiché sono riempiti da pietrame e creano un muro di contenimento dei marosi. L'aspetto fondamentale da ribadire è che, con l'ausilio di mezzi meccanici, così come sono state posizionate, possono essere rimosse». Stabile, dunque, ma rimuovibile all'occorrenza.Il luogo di realizzazione - va ricordato - è stato individuato indopo un incontro pubblico richiesto nel 2020, in Sala San Felice, proprio da Luca Mazzone, tra una rappresentanza di disabili, i tecnici e l'allora amministrazione guidata da Tommaso Depalma. In quell'incontro pubblico fu indicato quel lembo di costa idoneo ad ospitare la rampa. Il co-finanziamento regionale arrivò quindi abbastanza presto, nel maggio 2020, ma purtroppo gli anni del Covid hanno ostacolato la sua realizzazione, partita di fatto nell'autunno del 2022, dopo l'approvazione del progetto arrivata nell'aprile di quello stesso anno. L'amministrazione scelse scientemente di posticipare in quel caso l'inizio del cantiere ai mesi autunnali per permettere la conclusione della stagione estiva dopo il termine della gara e soprattutto fu atteso il reperimento di materiale eco-compatibile.Ieri finalmente un nuovo inizio ed un servizio essenziale nel territorio giovinazzese per dare a tutti, davvero a tutti, la possibilità di godersi il mare pugliese.