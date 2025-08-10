Piazza Vittorio Emanuele II gremita per il concerto di Irene Grandi - FOTO

Irene Grandi a Giovinazzo
Un abbraccio colmo di stima e affetto è stato rivolto ad Irene Grandi dal numeroso pubblico che ha gremito Piazza Vittorio Emanuele II a Giovinazzo, nella serata di sabato 9 agosto.

Accoglienza apprezzata dall'artista toscana che ha portato nella nostra città una tappa del suo fortunato tour "Fiera di me 2025", con il quale sta festeggiando trent'anni di carriera in giro per la penisola.
L'evento musicale di spicco del cartellone "Giovinazzo Estate 2025", organizzato dall'associazione Amici della Musica guidata da Nicola Andriani, rientrava nell'ambito della ventesima edizione di "Festival in...Porto", la fortunata rassegna che sta proseguendo in questi anni sotto la direzione artistica di Michele Castro.

Per festeggiare i vent'anni dalla sua costituzione, gli Amici della Musica hanno donato luce e bellezza a una serata che resterà tra i ricordi più belli di molti pugliesi che sono accorsi a Giovinazzo.

La corposa scaletta in programma ha proposto un "The best of", il meglio della produzione musicale dell'artista che ha così donato al pubblico "Prima di partire" in apertura, "Come non mi hai visto mai", "La cometa di Halley" della quale ha scritto musica e parole, "Sono come tu mi vuoi", l'ormai famosissima "In vacanza da una vita", la splendida ed emozionante "Se mi vuoi" che rievoca il meraviglioso ricordo del duo con Pino Daniele.

E poi ancora spazio ad un altro cavallo di battaglia "Bruci la città", frutto della collaborazione dei Baustelle, "Fiera di Me", "Lasciala andare" che inneggia alla speranza da riporre in ogni momento della vita. Un programma ora rock e grintoso, ora intriso di sensibilità che la bella musica di Irene Grandi ha scandito in oltre due ore di esibizione.
L'abbraccio finale del pubblico assiepato sotto il palco è stato la dimostrazione dell'affetto a lei tributato per quella traccia musicale che appartiene a ognuno di noi attraverso note e parole.
Vi racconteremo questa serata anche con le foto di Dino Mottola, in una gallery che potrete vedere sui nostri canali social dalle 14.00.
