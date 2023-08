"Festival in...Porto", stasera c'è Dodi Battaglia in concerto a Giovinazzo

Giovinazzo sempre più città della musica di alto livello, sempre più all'attenzione dei media regionali e nazionali per eventi di richiamo.Dopo Elodie Di Patrizi e Marco Mengoni per Battiti Live, dopo Madame ed Alan Sorrenti sul palco galleggiante di Porto Rubino, dopo Anna Tatangelo ospite di "Ballando con le stelle...live in Giovinazzo", questa sera, 12 agosto, un pezzo rilevante della musica leggera italiana salirà sul palco di piazza Vittorio Emanuele II perla fortunata rassegna ideata ed organizzata dall'associazione culturaleA calcare la scena sarà nientemeno che Dodi Battaglia, polistrumentista, interprete, compositore, arrangiatore e paroliere dei Pooh dal 1968 ad oggi, un mostro sacro del panorama nazionale, giunto in Puglia già da qualche giorno.Un evento da tutto esaurito, con migliaia di fan dell'artista bolognese attesi da tutta la Puglia. Premiato per due volte quale miglior chitarrista europeo nel 1981 e nel 1986 dalla rivista tedesca "Stern", Battaglia è una della colonne dei Pooh dal 1968, anno in cui vi entrò a soli 17 anni. È lui l'autore di successi immortali della musica leggera italiana come L'altra donna, canzone ascoltatissima, presente nell'album "Uomini soli" in cui era inserito anche il successo sanremese del 1990, pezzo da egli stesso cantato.A partire dal novembre del 2022 porta in giro nei teatri italiani lo spettacolo "Nelle mie corde", basato sulla sua collezione di chitarre, per la regia di Fausto Brizzi e con la partecipazione dell'attrice Eleonora Lombardo.Nei giorni scorsiera tornato all'Ospedale "San Pio" di Castellaneta, in provincia di Taranto, per ringraziare il personale della struttura che lo aveva curato un anno fa quando, mentre era in tour in Basilicata, ebbe un problema di salute. L'artista ha voluto donare alcuni televisori per le stanze di degenza del reparto di chirurgia dove ad agosto del 2022 fu ricoverato tre giorni.Un ennesimo gesto che qualifica innanzitutto l'uomo, capace di grande empatia con il pubblico italiano, che lo ama e verso cui lui ed i suoi compagni di viaggio dei Pooh nutrono estrema riconoscenza. Tutto esaurito per molti concerti della reunion che si terrà in autunno, come era ampiamente prevedibile.Giovinazzo si godrà questa sera un grande artista, ottima musica, molte riflessioni e tante emozioni nella centralissima piazza Vittorio Emanuele II. Cosa siano stati lui, Valerio Negrini, Roby Facchinetti, Red Canzian, Stefano D'Orazio e Riccardo Fogli per la musica italiana lo dice la storia.Scelta azzeccata del presidente Michele Carrieri e del direttore artistico Michele Castro.