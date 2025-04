"Festival in...Porto", Irene Grandi per il suo tour in concerto a Giovinazzo

Uscirà l'11 aprile prossimo il nuovo singolo didal titolo, ma i suoi fan sono in fermento per l'avvio del tour che celebrerà i 30 anni di carriera dell'artista toscana. Si tratta - spiegano dalla casa discografica - di una «ballata che racconta il risveglio da un amore illusorio. Delicato e avvolgente, con la sua inconfondibile voce Irene Grandi sprigiona un'energia nostalgica e una passione autentica, confermando la sua grandezza artistica. Contemporaneamente vengono annunciate anche le prime date estive del».La cantante fiorentina, 5 milioni di album venduti in carriera, sarà- ora è ufficiale -nell'ambito di, la rassegna organizzata dall'associazione Amici della Musica, guidata da quest'anno da Nicola Andriani, sotto la direzione artistica di Michele Castro. Sarà certamente uno degli eventi più importanti dell'Estate Giovinazzese, a pochi giorni dal Ferragosto e quando in città arrivano migliaia di turisti.«"Favole" - spiega Irene Grandi presentando il suo singolo - è una canzone morbida e accattivante, ma con una sottile vena di malinconia disincantata. Un brano che invita a riflettere su quanto, oggi, sia difficile assumersi la responsabilità di una relazione. Forse per la paura di soffrire, forse per la fatica del dialogo o per i ritmi frenetici che la vita ci impone. Fatto sta che impegnarsi davvero è diventato complicato. Non sappiamo più scegliere di credere nelle favole, non ci lasciamo andare, ci proteggiamo dalla vulnerabilità dell'amore. Eppure - conclude -, rinunciare del tutto alle favole non è semplice: restiamo sospesi su un'altalena, in bilico tra il desiderio innato di amare e la tentazione di fuggire».Prosegue in questo periodo di grandi impegni, anche la rimasterizzazione in vinile dei suoi album iconici da parte della Warner Music. Dopo l'uscita a maggio 2024 di "Irene Grandi", che racconta il debutto del 1994, viene pubblicato ora "In vacanza da una vita" (1995), stampato per la prima volta in vinile e in vendita dal 4 aprile 2025.31 MAGGIO - SCANDIANO (RE) - FestivaLOVE 2025 - Piazza Fiume12 GIUGNO - TORTONA (AL) - Arena Magaplex Stardust OASI28 GIUGNO - SAN GIOVANNI (SS) – Piazza San Giovanni26 LUGLIO - VERONA – Teatro Romano – Estate Teatrale Veronese31 LUGLIO - BERTINORO (FC) – Festival Entroterre – Giardini della Rocca5 AGOSTO - CEFALU' (PA) – Lungomare Giuseppe Giardina8 AGOSTO - PINETO (TE) - Piazza Cuba