Tutto pronto a Giovinazzo per il concerto di Irene Grandi

Cinque milioni di album venduti in carriera, collaborazioni con mostri sacri della musica leggera italiana, una voce unica nel suo genere.Giovinazzo ospiterà domani sera, 9 agosto, una tappa del tour 2025 di. Appuntamento dalle ore 21.00 in piazza Vittorio Emanuele II conper quello che resterà l'evento musicale dell'estate giovinazzese, organizzato dagli Amici della Musica, guidati da Nicola Andriani. La rassegna è coordinata dal direttore artistico, Michele Castro.Sono migliaia i biglietti già venduti e c'è attesa per la performance dell'artista fiorentina. In aprile era uscito il nuovo singolo di Irene Grandi dal titolo "Favole" ed il tour celebrerà i«"Favole" - aveva spiegato la cantante toscana - è una canzone morbida e accattivante, ma con una sottile vena di malinconia disincantata. Un brano che invita a riflettere su quanto, oggi, sia difficile assumersi la responsabilità di una relazione. Forse per la paura di soffrire, forse per la fatica del dialogo o per i ritmi frenetici che la vita ci impone. Fatto sta che impegnarsi davvero è diventato complicato. Non sappiamo più scegliere di credere nelle favole, non ci lasciamo andare, ci proteggiamo dalla vulnerabilità dell'amore. Eppure - conclude -, rinunciare del tutto alle favole non è semplice: restiamo sospesi su un'altalena, in bilico tra il desiderio innato di amare e la tentazione di fuggire».