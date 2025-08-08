Irene Grandi
Musica

Tutto pronto a Giovinazzo per il concerto di Irene Grandi

Appuntamento domani sera, 9 agosto, in piazza Vittorio Emanuele II

Giovinazzo - venerdì 8 agosto 2025
Cinque milioni di album venduti in carriera, collaborazioni con mostri sacri della musica leggera italiana, una voce unica nel suo genere.
Giovinazzo ospiterà domani sera, 9 agosto, una tappa del tour 2025 di Irene Grandi. Appuntamento dalle ore 21.00 in piazza Vittorio Emanuele II con "Festival in...Porto", per quello che resterà l'evento musicale dell'estate giovinazzese, organizzato dagli Amici della Musica, guidati da Nicola Andriani. La rassegna è coordinata dal direttore artistico, Michele Castro.

Sono migliaia i biglietti già venduti e c'è attesa per la performance dell'artista fiorentina. In aprile era uscito il nuovo singolo di Irene Grandi dal titolo "Favole" ed il tour celebrerà i 30 anni dall'inizio di una lunga carriera.
«"Favole" - aveva spiegato la cantante toscana - è una canzone morbida e accattivante, ma con una sottile vena di malinconia disincantata. Un brano che invita a riflettere su quanto, oggi, sia difficile assumersi la responsabilità di una relazione. Forse per la paura di soffrire, forse per la fatica del dialogo o per i ritmi frenetici che la vita ci impone. Fatto sta che impegnarsi davvero è diventato complicato. Non sappiamo più scegliere di credere nelle favole, non ci lasciamo andare, ci proteggiamo dalla vulnerabilità dell'amore. Eppure - conclude -, rinunciare del tutto alle favole non è semplice: restiamo sospesi su un'altalena, in bilico tra il desiderio innato di amare e la tentazione di fuggire».
  • Irene Grandi
Un tour guidato alla scoperta della Cattedrale di Giovinazzo ed una mostra dedicata alla Festa
Un tour guidato alla scoperta della Cattedrale di Giovinazzo ed una mostra dedicata alla Festa
Festa patronale, dieci stalli per disabili in corso Principe Amedeo
Festa patronale, dieci stalli per disabili in corso Principe Amedeo
Quella comunità in cammino è speranza per la Chiesa locale
Quella comunità in cammino è speranza per la Chiesa locale
Stasera l'inaugurazione della nuova piazza Duomo con la musica della "Filippo Cortese "
Stasera l'inaugurazione della nuova piazza Duomo con la musica della "Filippo Cortese"
Ciclisti morti a Terlizzi: Tommaso Depalma prende posizione e resta in silenzio
Ciclisti morti a Terlizzi: Tommaso Depalma prende posizione e resta in silenzio
"Cattedrali sul mare ", consensi per la mostra a Giovinazzo
"Cattedrali sul mare", consensi per la mostra a Giovinazzo
«Una discarica a cielo aperto»: la segnalazione di una cittadina
«Una discarica a cielo aperto»: la segnalazione di una cittadina
Chiavi di Bari a Francesca Albanese: Sinistra Italiana Giovinazzo polemizza con Sollecito
Chiavi di Bari a Francesca Albanese: Sinistra Italiana Giovinazzo polemizza con Sollecito
Lavori sul litorale e verde pubblico: il punto del sindaco di Giovinazzo
Lavori sul litorale e verde pubblico: il punto del sindaco di Giovinazzo
Trasfigurazione di Nostro Signore: gli orari delle messe al Padre Eterno
Trasfigurazione di Nostro Signore: gli orari delle messe al Padre Eterno
