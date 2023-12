Perde il controllo e finisce con la propria auto sulla rotatoria: illeso

Paura, questa sera, a Giovinazzo: il conducente di un'auto, dopo aver perso il controllo, non riesce a frenare in tempo e colpisce una vettura. Lui, invece, dopo aver divelto un dissuasore, termina la corsa sulla rotatoria fra via Devenuto, via de Ceglie, via Marziani, via Cappuccini, via Vernice e via Giuliodibari.Tutto è cominciato verso le ore 17.35, quando un uomo alla guida della sua auto, unache stava procedendo in via Devenuto, in direzione del vecchio Palasport, in circostanze in fase di ricostruzione, ha perso il controllo della vettura. Poi, a seguito della brusca sbandata verso destra, non è riuscito a risparmiare anche un'altra auto, rimasta inevitabilmente coinvolta nell'incidente. Ad essere colpita, infatti, pure una, rimasta danneggiata lungo la parte posteriore.L'incidente, che potrebbe essere stato causato dall'alta velocità, si è concluso all'interno della rotatoria di via Devenuto, dove la, ormai fuori controllo, dopo avere abbattuto un paletto stradale, ha terminato la propria folle corsa. E dove, per fortuna, non c'era nessuno. Immediati - temendo più gravi conseguenze, vista la dinamica -, sono arrivati i soccorsi, allertati dagli automobilisti di passaggio, ma il conducente dell'auto, soccorso dagli operatori del, è rimasto illeso.Due i feriti - il passeggero dellae una donna -, entrambi medicati sul posto dal personale sanitario. Sul luogo del sinistro, inoltre, sono arrivati gli agenti della, per eseguire i rilievi e ricostruire la dinamica, con il supporto deidella. La viabilità è stata ripristinata poco dopo.