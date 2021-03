Parte domani il concorso per tre posti da "vigile urbano" a Giovinazzo

Inizieranno domani, 17 marzo, le prove preselettive perindetto dal Comune di Giovinazzo.Nelle scorse ore, lo stesso Ente ha reso noto che per accedere all'area del concorso bisognerà essere muniti non solo di ricevuta attestante la partecipazione debitamente sottoscritta e una fotocopia del proprio documento di identità in corso di validità, ma anche di un'autodichiarazione scaricabile dal sito comunale sulle circostanze previste in tema di contrasto alla diffusione del Covid-19 e di un referto sull'avvenuta effettuazione in strutture pubbliche o private di test antigenici o molecolari, non prima delle 48 ore antecedenti a quella in cui si svolgeranno le prove.Le prove si svolgeranno, secondo il calendario pubblicato sul sito comunale a questo link , tra domani, 17 marzo alle ore 10 e proseguiranno fino a venerdì 19 marzo nelle sale dell'Hotel Riva del Sole, struttura alberghiera che sorge lungo la ex strada statale 16 Adriatica, al km 787+225, nel tratto che congiunge Giovinazzo al quartiere barese di Santo Spirito.Tutte le informazioni utili, il bando, gli allegati da scaricare sono presenti al medesimo link.