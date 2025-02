Parrocchia Sant'Agostino in festa per la Madonna di Lourdes: stasera la processione

Chiesa Cattolica in festa per la solennità della Vergine Santissima di Lourdes, la cui prima apparizione si fa risalire proprio all'11 febbraio del 1858. Quest'oggi si festeggia dunque il 167° anniversario delle apparizioni della Madonna alla pastorella, appena quattordicenne, Bernadette Soubirous.La parrocchia Sant'Agostino sta terminando l'intenso programma liturgico partito il 2 febbraio scorso con l'inizio della Novena.Quest'oggi, 11 febbraio, le sante messe sono previste al mattino alle 7.00, 8.00, 9.00, 10.00. Alle 11.30 vis a la celebrazione eucaristica solenne presieduta dal vescovo della Diocesi di Molfetta, Ruvo, Giovinazzo, Terlizzi, Mons. Domenico Cornacchia. Al termine vi sarà l'emozionante Supplica alla Vergine, invocazione di tutti i fedeli alla Madre Celeste che tutto sa e che ascolta le preghiere e le pene dei suoi figli.Dalle 12.30 sarà esposto il SS Sacramento sino alle 17.00 ed in questo lasso di tempo, chiunque volesse si può fermare in adorazione silenziosa. Dalle 16.00 alle 18.00 ci si potrà confessare prima dell'inizio del Santo Rosario, che a sua volta precederà un'altra messa solenne alle 18.30, officiata dal parroco, don Cesare Pisani.Alla fine della messa serale, vi sarà la processione dell'icona della Madonna di Lourdes per le vie del quartiere. Questo l'itinerario ufficializzato dalla parrocchia e dall'Associazione Nostra Signora di Lourdes: partenza da piazza Sant'Agostino, poi passaggi in via De Gasperi, via Imbriani, via Cavour, via Cristoforo Colombo, via Cairoli, via Ten. Piscitelli, via Marconi, III Trav. Marconi, via Cav. Maldarelli, via Colamaria, via Rucci, via Luciano Pignatelli, via Celentano, prima del rientro in piazza Sant'Agostino dove, sul sagrato della parrocchia, sarà impartita la benedizione solenne.