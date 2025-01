Parrocchia Sant'Agostino in festa per la Madonna di Lourdes: il programma

La Parrocchia Sant'Agostino si prepara a vivere la festa in onore della, a cui è dedicata una riproduzione della Grotta dell'apparizione sulla navata destra. Un periodo di grande aggregazione tra i fedeli, ponte ideale con quello quaresimale che inizierà il 5 marzo.Si parte ilcon la Novena, che dureràOgni giorno feriale messe e Novena alle 8.00 ed alle 9.15 precedute dal Santo Rosario alle 7.15 ed alle 8.45.Al pomeriggio, dalle 17.00 alle 18.00 confessioni; alle 17.15 ancora Rosario e Novena sino alle 18.00, momento della messa vespertina. A chiudere a sera alle 20.00 ancora Santo Rosario e Novena per chi durante la giornata non vi ha potuto partecipare per lavoro o impegni.Domenica 2 febbraio e domenica 9 febbraio Rosario e messe saranno posticipati di mezz'ora.Il 2 febbraio le celebrazioni eucaristiche ci saranno alle 8.30, alle 10.00 ed alle 11.30. Al pomeriggio messa vespertina alle 18.30 con atto di affidamento alla Madonna dei bambini battezzati nel 2024.Ilsi celebrerà la Giornata della Carità, giovedìquella dedicata ai giovani ed illa Giornata Eucaristica. In quest'ultima occasione vi sarà l'esposizione del Santissimo Sacramento presso la Grotta sulla navata laterale dalle ore 10.00 alle ore 12.00, con recita dell'ora media ed Angelus. A sera, dalle 18.45 alle 20.30 l'Adorazione e la Compieta.Giornata della Parola che riconcilia, avrà luogo un rituro spirituale. Alle 10.00 prima meditazione, alle 16.00 seconda meditazione, con i sacerdoti disponibili per il sacramento della riconciliazione.Alle 18.00 invece santa messa animata dal gruppo Fratres Giovinazzo.Domenicaun altro momento centrale del programma liturgico: sarà infatti celebrata la Giornata della Famiglia. Messe sempre alle 8.30, 10.00 ed 11.30. Durante quella vespertina delle 18.30 l'atto di affidamento delle giovani coppie che si sono sposate nel 2024, così come quelle che hanno festeggiato i 25, 50 e 60 anni di matrimonio. A conclusione del rito vi sarà anche la benedizione delle gestanti.L'Associazione Nostra Signora di Lourdes, che organizza il calendario liturgico col parroco, don Cesare Pisani,vivrà una serata importante durante la messa delle ore 18.00, in cui saranno consegnate le medaglie ai nuovi associati ed alle nuove associate.Si festeggiail 167° anniversario delle apparizioni. Sante messe alle 7.00, 8.00, 9.00, 10.00. Alle 11.30 la celebrazione eucaristica solenne presieduta dal vescovo, Mons. Domenico Cornacchia. Al termine l'emozionante Supplica alla Vergine.Dalle 12.30 sarà esposto nella parrocchia Sant'Agostino il SS Sacramento sino alle 17.00. Lo si potrà adorare in silenzio.Dalle 16.00 alle 18.00 spazio alle confessioni, poi alle sei del pomeriggio partirà la recita del Santo Rosario.Ancora una messa solenne alle 18.30, al cui termine vi sarà la processione per le vie del quartiere. Al rientro la benedizione sul sagrata della parrocchia, in piazza Sant'Agostino.