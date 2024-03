Parrocchia Sant'Agostino, che festa per Mons. Vincenzo Turturro!

Una giornata storica, quella vissuta dai tanti fedeli che dellache, sabato 9 marzo, si sono recati a Roma. Nella Basilica Pontificia di San Pietro,, uno di loro, un figlio di Giovinazzo, è stato ordinato vescovo di Ravello e Nunzio Apostolico in Paraguay. La santa messa è stata presieduta dal Cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato Vaticano, alla presenza di Papa Francesco.Una gioia evidentemente collettiva, come dimostra la foto che pubblichiamo, e che rappresenta l'istantanea forse più bella di quel legame che non si spezza e che invece si rafforza di anno in anno.non ha mai dimenticato la sua gente, non ha mai fatto mancare la sua preghiera per amici e parenti ed in estate spesso è tornato nella settimana della festa patronale in onore della Madonna di Corsignano, da lui veneratissima.Erano tanti a Roma ed altri lo accoglieranno domenica 17 marzo in Concattedrale per un ultimo, sentito abbraccio collettivo, prima che il suo nuovo ministero inizi.