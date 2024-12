Omicidio Fiorentino, chiesti cinque ergastoli e un maxi risarcimento

La parolaè risuonata per ben cinque volte, chiara e sinistra, nell'aula deldove si sta celebrando il processo con la formula del giudizio abbreviato per sei esponenti delimputati per l'omicidio di, imparentato con ile freddato in un agguato 10 anni fa.La richiesta del carcere a vita per, i fratelliè arrivata al termine della requisitoria dei pubblici ministeri antimafiadinanzi al giudice dell'udienza preliminaredi reclusione, invece, la richiesta per, il collaboratore di giustizia che, dopo ben quattro anni dai fatti, s'è autoaccusato del delitto avvenuto a Giovinazzo.E proprio il, assistito dall'avvocato- lo stesso legale che difende la madre, il padre, il fratello e la moglie della vittima -, si è costituito parte civile: «Ho chiesto delle provvisionali molto importanti,- ha detto il penalista, docente universitario di diritto processuale e penale -. S'è trattato di un danno consistente per l'Ente che rappresento, sotto scacco della criminalità. Per questo, vogliamo dare un segnale molto importante e forte».L'omicidio risale al 3 giugno 2014, quando Fiorentino fu ucciso sulla complanare della strada statale 16 bis con 9 colpi di una pistola mitragliatrice, mentre era in compagnia di un amico. Quel giorno, su ordine di(il più piccolo dei due fratelli), i due presunti esecutori(il pentito), con la complicità dell'altro Maisto e di Del Vecchio (nel ruolo di vedette), seguirono Fiorentino, lo affiancarono mentre era a bordo del suo calesse e fecero fuoco.Sono state proprio le dichiarazioni autoaccusatorie del pentito del clan Di Cosola, Giangaspero, che ha fatto ritrovare i pezzi dell'arma in un pozzo della discarica di Giovinazzo, a rivelare come, dietro quell'agguato, ci fosse la guerra tra gruppi criminali per il controllo del racket delle estorsioni a negozi e cantieri. Grazie alle deposizioni di altri undici collaboratori, a novembre dell'anno scorso, ihanno arrestato i presunti mandanti, gli esecutori materiali e i fiancheggiatori.Esponenti del clan mafioso Di Cosola, protetti per quasi un decennio da un impenetrabile clima di omertà, sono finiti in carcere accusati, a vario titolo, di omicidio premeditato in concorso, detenzione e di porto illegale di armi, aggravati dalle modalità mafiose. Si tornerà in aula ilper le discussioni delle difese.