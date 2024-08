Omicidio Fiorentino, chiuse le indagini. Alla sbarra killer e mandanti

Laha chiuso le indagini sul delitto di, ucciso il 3 giugno 2014. Ai sei presunti responsabili, i pubblici ministeri antimafiahanno notificato l'avviso di conclusione delle indagini, atto che precede la richiesta di rinvio a giudizio.Un omicidio pianificato da anni, il primo tentativo avvenne già nel 2012, ma quella volta i killer non spararono: c'erano dei bambini. Fiorentino, hanno ricostruito i, doveva morire perché «si era rifiutato di dare al clanuna parte dei proventi del pizzo». A finire in manette, nove anni dopo, sono stati in sei: i due mandanti dell'omicidio, i due esecutori e le due vedette. Fu ucciso sulla complanare della strada statale 16 bis, a bordo di un calesse, conQuel giorno, su ordine di(trasferito nella casa lavoro di Vasto) e(rinchiuso a Bari), i due presunti esecutori(in carcere a Tolmezzo)(collaboratore di giustizia che nel 2018 si è autoaccusato del delitto), con la complicità die di(nel ruolo di vedette, reclusi ad Ancona e Reggio Calabria), seguirono Fiorentino, lo affiancarono mentre era a bordo del suo calesse e fecero fuoco.Pesante l'accusa: omicidio premeditato, aggravato dalle modalità mafiose. Sono state proprio le dichiarazioni di un pentito del, che ha fatto ritrovare l'arma, a rivelare come, dietro quell'agguato, ci fosse la guerra tra gruppi criminali per il controllo del racket delle estorsioni a negozi e cantieri.