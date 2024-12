Soldi per pilotare indagini, colpo di scena: la Cassazione annulla con rinvio

Il processo all'appuntato dell'in servizio a Giovinazzo al soldo delè tutto da rifare. I giudici della quinta sezione penale della, ieri, hanno annullato con rinvio la sentenza che aveva portato alle condanne degli imputati: avevano scelto di essere giudicati in abbreviato. Si torna indietro, quindi.La decisione dei giudici dellasignifica che si dovrà nuovamente celebrare il processo di secondo grado: gli ermellini hanno annullato con rinvio le condanne inflitte dalla(a novembre 2023) per(14 anni e 4 mesi, difeso dall'avvocato),(10 anni, assistito dagli avvocati) e(7 anni e 8 mesi, difeso dagli avvocati).Le motivazioni saranno rese note nelle prossime settimane, ma termina qui, per il momento, la vicenda giudiziaria segnata nel giugno del 2020 dall'arresto di duedella, dalle prime condanne del Tribunale nel 2022, poi confermate in Corte d'Appello. Secondo l'indagine, diretta dai pubblici ministeri antimafia, i militari(deceduto), per anni avrebbero agevolato iPer l'accusa, infatti, avrebbero favorito gli esponenti del clan di, poi morto in carcere, fornendo informazioni su operazioni di polizia giudiziaria anche relative ad indagini in corso, sui turni di servizio e sui controlli da svolgere verso gli affiliati all'organizzazione relegati ai domiciliari. Per gli investigatori, in almeno due episodi avrebbero procurato documenti informatici e cartacei contenenti le registrazioni e i verbali con le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia.In cambio, sempre secondo l'accusa, avrebbero «ricevuto denaro e altre utilità per omettere o ritardare atti del proprio ufficio e per compiere atti contrari ai doveri di ufficio,». Tenere a busta paga i due militari dal 2012 al 2018, sarebbe costato complessivamente, secondo gli investigatori,oltre a regali, come un cesto natalizio, un televisore, un robot da cucina e l'indebito risarcimento del danno per un sinistro stradale.L'inchiesta, con i due militari, portò all'arresto di Giotti e Del Vecchio. Nel processo era imputato pure, uomo del clan divenuto collaboratore, che con le sue dichiarazioni ha fatto avviare le indagini: il suo ricorso è stato dichiarato inammissibile, confermando la condanna a