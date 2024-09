Omicidio Fiorentino, il Comune di Giovinazzo si costituirà parte civile

Ilsi costituirà parte civile nel processo per l'omicidio di. Per quel delittoe i fratellisono stati arrestati l'anno scorso per omicidio premeditato, aggravato dalle modalità mafiose.L'udienza preliminare, a Bari, si terrà il 23 settembre, data fissata dal giudice dell'udienza preliminaredopo le richieste di rinvio a giudizio. Forte l'interesse da parte di Palazzo di Città ad intervenire nel processo. Lo ha scritto, su, il sindaco: «Abbiamo deliberato la costituzione di parte civile. A quanto emerso dal lavoro degli inquirenti si trattò di un regolamento di conti tra i clan mafiosi che si contendevano».A deliberarlo è stata la giunta comunale che ha affidato all'avvocato penalistail compito di rappresentare e difendere l'Ente nell'azione dinanzi al. L'omicidio risale al 3 giugno 2014: Fiorentino fu ucciso con 9 colpi di una pistola mitragliatrice. «Abbiamo deliberato la costituzione di parte civile - ha ribadito - quale intervento volontario per dare un segnale chiaro: Giovinazzo non si nasconde alla triste realtà delle infiltrazioni mafiose del territorio».I sei presunti responsabili sono ancora tutti agli arresti, fra carcere e domiciliari. «Soprattutto - ha detto ancora Sollecito nel suo post - sfidiamo il male peggiore che possa capitare ad una comunità affetta da questi problemi: l'indifferenza. Per questo - ha concluso il primo cittadino - noi non abbasseremo mai la guardia».