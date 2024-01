Oltre Lirica Music Festival a Giovinazzo: Gianni Leccese traccia un bilancio

La musica aggrega, emoziona, rievoca, incanta, di qualsiasi genere sia, e di questo ne abbiamo avuto chiara conferma grazie a, rassegna di quattro giorni svoltasi a Giovinazzo dal 3 al 6 gennaio che si è avvalsa del patrocinio della Regione Puglia, della Città di Giovinazzo, del Teatro Pubblico Pugliese ed è stata organizzata da Angeli Eventi, di cui è presidente il soprano Angela Cuoccio, in collaborazione con la Fidapa Giovinazzo.Per tracciare un bilancio dell'evento abbiamo contattato il direttore artisticodirettore artistico.Il festival ha compiuto un viaggio partendo dall'Italia con la lirica, per andare in Argentina e Patagonia, passare per l'Africa e lasciarsi conquistare dal romanticismo europeo. Il concerto omaggio a Maria Callas ha registrato oltre cento posti a sedere. È questa la dimostrazione che a Giovinazzo c'è una ricezione diversa verso le proposte musicali e culturali, c'è una ricezione entusiastica. Giovinazzo è avanti culturalmente, visti i concerti particolari che sono stati offerti in questa tappa del festival. Colgo l'occasione per ringraziare la Fidapa per la fattiva collaborazione; con l'associazione è stato attuato un partenariato per il 2024.Il bilancio delle serate era già "annunciato", tuttavia non è mai stato dato per scontato. Il pubblico giovinazzese si è dimostrato entusiasta dell'offerta e noi ce l'abbiamo messa tutta per essere all'altezza delle aspettative.Principalmente l'offerta di una programmazione varia che intende andare incontro alle esigenze culturali e all'intrattenimento del nostro pubblico. Accanto alla programmazione musicale, Oltre Lirica crea anche una serie di eventi collaterali come mostre, presentazioni di libri, laboratori creativi per i più piccoli e azioni di welfare, come già accaduto in questa edizione."Oltre Lirica" esprime già nelle parole il concept alla base del progetto. Una delle azioni cui ci teniamo particolarmente è l'audience enpowerment ossia aiutare il pubblico a riappropriarsi del senso critico e del bello nell'Arte in generale. Posso anticipare che nel prossimo mese di aprile si terrà a Giovinazzo un progetto pensato per la città e per il suo pubblico: si chiameràideato da Angeli Eventi Ets.