"Oltre Lirica": musica e cultura a Giovinazzo, Bitonto e Palo del Colle

Venerdì 3 novembre, alle ore 10.30, nella Sala giunta del Palazzo della Città Metropolitana di Bari (Lungomare Nazario Sauro, 27), avrà luogo la conferenza stampa per la presentazione dell'edizione 2023/2024 dell'rassegna di appuntamenti tra musica e cultura organizzata dall'associazione "Angeli Eventi ETS" di Bitonto che vede per la prima volta insieme i comuni di Bitonto,, Palo del Colle.Alla conferenza stampa prenderanno parte, tra gli altri, la consigliera metropolitana delegata alla Cultura, Francesca Pietroforte, il sindaco di Giovinazzo, Michele Sollecito, i rappresentanti istituzionali dei Comuni di Bitonto e Palo del Colle, la presidente di "Angeli Eventi/Oltrelirica", Angela Cuoccio, il direttore del Consorzio Teatro Pubblico Pugliese, Sante Levante, e Francesca Rossini per l'Associazione Generale Italiana dello Spettacolo.