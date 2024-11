Oltre Lirica Music Festival, tre serate a Giovinazzo: il programma

IL PROGRAMMA GIOVINAZZESE

È stato presentato nella mattinata di venerdì 15 novembre, all'interno del Palazzo della Città Metropolitana, a Bari,che partirà da Bitonto martedì 19 novembre e si concluderà lunedì 30 dicembre a Giovinazzo, toccando anche Palo del Colle.In rappresentanza dell'amministrazione comunale era presente a Bari l'assessora alla Cultura e Turismo,accompagnata da, presidente della locale sezione Fidapa, associazione partner dell'ente comunale in questa rassegna.Con loro Sante Levante, Direttore del Consorzio per le Arti e la Cultura Puglia Culture, Angela Cuoccio, Presidente di Angeli Eventi ETS - Oltre Lirica Music Festival ed il sindaco di Bitonto, Francesco Paolo Ricci.Dopo le tappe in novembre a Bitonto ed il 15 dicembre a Palo del Colle, Giovinazzo sarà l'approdo conclusivo dell'edizione 2024 dell'Oltre Lirica Music Festival. Ecco dunque il programma giovinazzese:- Sala San Felice ore 20.00: Andrew Mc Cormack Luminosity in concerto;- Sal San Felice ore 20.30: "Il genio italiano - Verdi e Puccini da Camera" - concerto per quartetto d'archi e pianoforte a quattro mani;Sala San Felice: "Notte dei Tenori" - concerto per voci e pianoforte.